Invasie Rusland risicovol voor Nederlandse bedrijven

AMSTERDAM – De voedingsmiddelenindustrie is een van de bedrijfstakken die vermoedelijk het hardst geraakt worden door de Russische invasie van Oekraïne. De hoge prijs van gas en andere grondstoffen vormen een groot risico, er dreigt een tekort aan gas en ook de financiële- en handelssancties zullen van grote invloed zijn. Dat laat ABN Amro weten in een sectoroverstijgende analyse naar aanleiding van de invasie.

De gasprijs is al maanden zeer hoog en de toenemende spanningen tussen Rusland en Oekraïne speelden daar ook een rol in. De gasprijs loopt nu weer verder op; ‘de Nederlandse gasfuture (TTF) steeg dinsdag met 10 procent en woensdag met ruim 9 procent. Nu de Russische invasie een feit is staat de prijs donderdagmiddag nog eens ruim 30 procent hoger’, aldus de bank, die de kans zeer groot acht dat de gasprijs nog tot in 2023 zeer hoog blijft. De voedingsmiddelenindustrie en horeca zijn sectoren die erg geraakt worden door de hoge gasprijs.

Gastekort

Wanneer Rusland de gaskraan dichtdraait zou de gasprijs nog (veel) meer kunnen stijgen, tot wel tien keer meer dan een jaar geleden. Een tekort aan gas kan grote gevolgen hebben voor de industrie. ‘In eerste instantie worden de grootverbruikers afgesloten, want de overheid wil het midden- en kleinbedrijf graag ontzien, aldus het Bescherm- en Herstelplan gas van de Nederlandse overheid’, meldt ABN Amro. In geval van nood zou dan nog gas uit Groningen kunnen worden gewonnen, een mogelijkheid die omstreden is, maar niet ondenkbaar.

Grondstoffen

Ook andere grondstoffen worden duurder, waaronder tarwe, maïs en zonnebloemolie, want die worden veel geproduceerd door Rusland en Oekraïne. ‘Dit kan druk zetten op de marge van ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie en de veeteelt’, meent de bank, ‘maar de hogere prijzen voor deze grondstoffen hebben waarschijnlijk minder verstrekkende gevolgen dan de hoge gasprijs’.

Sancties

En dan de sancties. De EU en VS zullen met zware financiële sancties komen, die stapsgewijs worden toegepast om niet direct alle kruit te hebben verschoten. In het uiterste geval wordt Rusland uitgesloten van SWIFT, en dat zou betekenen dat er geen internationaal betalingsverkeer meer mogelijk is voor Rusland. Handelssancties zijn er nu nog nauwelijks getroffen, maar de directe handel met Rusland is dan ook beperkt, aldus de bank. ‘Jaarlijks voert Nederland voor ruim 6 miljard euro aan goederen uit naar Rusland, goed voor zo’n 1,5 procent van onze totale export. Handelssancties zouden vooral specifieke industriële ondernemingen kunnen raken, maar de gevolgen zijn vermoedelijk te overzien’. Wat de import betreft gaat het vooral om grondstoffen zoals tarwe, maïs en zonnebloemolie. Hiervoor zijn op de wereldmarkt wellicht alternatieven beschikbaar, maar ze zullen veel duurder zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops