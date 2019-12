IRI: 'Biologische varianten scoren op alle fronten in deze voeding'

ZALTBOMMEL – De categorie baby- en kindervoeding laat in de eerste 36 weken van 2019 een groei van 1 procent zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gaat dit jaar om een YTD-omzet van 91,6 miljoen euro binnen supermarkten inclusief harddiscount.

Subgroepen binnen deze categorie die het hardst zijn gegroeid in omzet in vergelijking met vorig jaar YTD zijn fruit, koeken en melk. “De groei van fruit wordt voornamelijk gedreven voor bio fruit met een omzetgroei van 16 procent en premium fruit die het minst groot is in omzet, maar procentueel gezien het hardst groeit met 82 procent in omzet”, vertelt Eefje Biemans van IRI. Op merkniveau groeit private label het hardst in omzet met maar liefst 27 procent.

Naast fruit is ook de subgroep koeken in een stijgende lijn. “Dat komt door de biscuits die populair zijn onder de consument. Biologisch is daarbij ook fors in opkomst. Als merk zien we dat de Kleine Keuken overall winnaar is .”

Geitenmelk en bio maaltijden

Binnen het segment melk valt vooral geitenmelk op. “Dit is nog vrij nieuw en klein, maar geitenmelk laat wel een forse procentuele groei zijn”, stelt Biemans. “Deze groei wordt voornamelijk gedreven door een merk welke flesvoeding op basis van geitenmelk aanbiedt. Binnen reguliere melk staan verder, met uitzondering van private label, de meeste merken onder druk.” Binnen het segment maaltijd zien we dat de basis maaltijden de belangrijkste drijver van de omzetdaling zijn. “Daar tegenover staat dat we de populariteit van biologische voeding zien toenemen, ook in deze subgroep. Met een omzetgroei van 6 procent is dit een opvallende trend”, legt Biemans uit.

Bron: Levensmiddelenkrant