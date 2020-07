Jan Linders herstelt financieel met flinke omzetgroei

NIEUW BERGEN – De omzettoename van Jan Linders zet door in de eerste helft van 2020. Daarmee maakt de supermarktketen grote stappen richting financieel herstel. De groei overtreft die van de totale marktgroei in deze tijdsperiode. Dit volgt op een omzetgroei van 6,5 procent in 2019, met een totale omzet van 457 miljoen euro.

De afgelopen jaren is Jan Linders hard gegroeid, waarmee de omzet in groei volgde. Ook in het eerste kwartaal, voor coronamaatregelen in Nederland doorgevoerd werden, was er al een verbetering te zien. Daarmee kan de focus op financieel herstel, waar inmiddels naar eigen zeggen substantiële stappen zijn gezet.

Slagvaardig

Corona heeft ook bijgedragen aan de verbetering in omzet. Algemene groei zet ook door, waardoor Jan Linders alle vertrouwen in de toekomst zegt te hebben. Ferry Moolenschot, sinds begin dit jaar algemeen directeur van Jan Linders Supermarkten, is trots op hoe er de afgelopen maanden is gereageerd. “De coronacrisis heeft zeker impact gehad op onze bedrijfsvoering, maar de wijze waarop onze organisatie zich hierop razendsnel heeft aangepast, laat zien dat we alert en slagvaardig zijn.”

De omzetgroei betekende daarentegen tot noch toe geen winst. Zo was het bedrijfsresultaat in 2019 een negatieve 238.000 euro. “Door de groei de afgelopen jaren hebben we het logistieke concept daarop moeten aanpassen, waarmee kosten gepaard gingen,” vertelt woordvoerder Paula Cleophas. "We hebben het vrieshuis compleet vernieuwd en er is preventief groot onderhoud uitgevoerd. Na de zomer van 2019 was de implementatie hiervan afgerond, met als doel om de verwachte volumegroei in de toekomst te kunnen verwerken.”

Daarnaast hebben 61 van de 38 winkels inmiddels de nieuwste formule. “We hebben fors geïnvesteerd in onze winkels en zullen dat de komende jaren blijven doen,” aldus Cleophas. Ook willen zij met initiatieven bijdragen de maatschappij. “Daarnaast loopt bij ons op dit moment een Liefhebbersprogramma met lokale ondernemers, genaamd ‘BIJ ONS IN…’. Klanten kunnen punten inleveren voor een voucher waarmee zij 10 euro korting krijgen bij de desbetreffende lokale ondernemer. Zo geven wij de ondernemers een steuntje in de rug.”

Boven de rivieren

Binnenkort kunnen ook consumenten boven de rivieren kennismaken met de Zuid-Nederlandse formule. In september staat de opening van een supermarkt in Wageningen op het programma.

Bron: Levensmiddelenkrant