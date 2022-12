Jan Linders legt verzoek overname winkels AH bij ACM neer

BERGEN – Twee weken geleden werd de levensmiddelenbranche opgeschud door het nieuws dat Jan Linders de grootste franchisenemer van Albert Heijn wordt. Onderdeel van de overeenkomst is dat Jan Linders tien ‘hele sterke’ supermarkten in het zuiden van het land overneemt van Albert Heijn. Dat verzoek is inmiddels ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Jan Linders heeft toestemming gevraagd aan de ACM om een deel van de activiteiten van Albert Heijn te verkrijgen. Het gaat daarbij om de vestigingen in Tegelen (Raadhuislaan), Rosmalen (Molenhoekpassage), Nijmegen (Daalseweg), Brunssum (Kennedylaan), Maastricht (Burg. Cortenstraat), Beuningen (Gld, Kerkplein), Rosmalen (Groote Wielenlaan), ’s-Hertogenbosch (Helftheuvelpassage), Tilburg (Korvelplein) en Sittard (Burgstraat).

Groeiambities

Ferry Moolenschot, ceo van Jan Linders, zei eerder al dat dit een strategische keuze is. “We hebben deze stap gecombineerd met onze groeiambities. Daarom hebben we ook winkels aangekocht. Want om duurzaam voort te bestaan moet je soms ook groeien.”

Het is nu de taak van de ACM om zich over de zaak te buigen en te beoordelen of Jan Linders de tien winkels over mag nemen van Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant