Joachim Nieuwhoff nieuwe directeur inkoop van Hak

GIESSEN - Joachim Nieuwhoff is de nieuwe directeur inkoop van Hak. Hij volgt Adri den Dekker op die na bijna 50 dienstjaren, waarvan de laatste 15 jaar bij de groentefabrikant in Giessen, met pensioen is gegaan. Den Dekker zal echter nog aanblijven als adviseur tot eind juni.

Nieuwhoff heeft veel ervaring met de groente- en fruitcategorie die hij heeft opgedaan in diverse rollen en senior managementposities. Hak ceo Timo Hoogeboom: “Joachim zal als directeur inkoop zich allereerst richten op onze reguliere en seizoensgebonden inkoopactiviteiten en de verhouding met onze telers met wie we al jaren een wederzijds afhankelijke relatie hebben. Daarbij zal hij verder leiding en uitvoering geven aan de transitie die we doormaken, vooral op het gebied van duurzame teelt die onderdeel is van onze Groene Keuken strategie. Denk aan prioriteitsdossiers zoals On the way to PlanetProof certificering, een betere beloning van onze telers vanuit de hele handelsketen en uitbreiding van ons assortiment exotische bonen dat lokaal wordt geteeld zoals zwarte bonen en kidneybonen die van oudsher niet makkelijk gedijen op Nederlandse bodem.”

Nieuwhoff: “Hak is een no-nonsense bedrijf met een uiterst helder geformuleerde maatschappelijke missie die door de hele organisatie wordt gedragen. Ze staat al bijna 70 jaar voor haar zaak. Ik kijk er naar uit om met het hele team een grote bijdrage te mogen leveren aan de inkoop- en duurzaamheidsdossiers die de komende jaren spelen om gezonde plantaardige producten op de markt te blijven brengen en tegelijkertijd de Nederlandse land- en tuinbouw verder te verduurzamen.”

Bron: Levensmiddelenkrant