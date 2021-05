Jumbo breidt online bezorgcapaciteit uit

VEGHEL – Jumbo opent deze week in Groningen de tiende centrale thuisbezorglocatie. Vanuit de hub worden de bestelde boodschappen bij consumenten thuis in de provincie Groningen en een deel van de provincie Drenthe bezorgd.

Na het picken van de orders in het e-fulfilmentcenter in Raalte, worden de boodschappen via de hub in Groningen bij klanten in de regio afgeleverd. Ook kunnen klanten nu kiezen uit meer en kortere bezorgmomenten.

Toenemende vraag

De nieuwe hub is volgens de supermarktketen het antwoord op de toenemende vraag naar online boodschappen, omdat steeds meer klanten de voordelen van online bestellen ontdekken. Om de boodschappen zo snel en efficiënt mogelijk te leveren, opent Jumbo op meerdere plekken in Nederland kleinere thuisbezorglocaties voor online bestellingen. Met een centrale hub is de capaciteit beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen. Hierdoor worden ook minder kilometers gemaakt, aldus de formule.

Omnichannel

Om te blijven voldoen aan de groeiende vraag naar thuisbezorging, staat het vergroten van de online bezorgcapaciteit door verdere uitbreiding met hubs hoog op de agenda van de grootgrutter. Later dit jaar volgen nog zes nieuwe hubs op verschillende plekken in het land. Hiermee zegt de organisatie voor een steeds sterker omnichannel aanbod voor haar klanten te zorgen. Het pand in Groningen telt 1900 m2 en gaat met veertig bestelbussen draaien.

Bron: Levensmiddelenkrant