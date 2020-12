Jumbo introduceert premium merk ‘Fijnproevers’

VEGHEL – Jumbo voegt een nieuw premium assortiment met onder andere verse vlees- en visproducten toe aan haar aanbod. Onder de naam Jumbo Fijnproevers biedt Jumbo liefhebbers van culinair hoogstaande producten vanaf begin van 2021 een nog ruimere keuze aan onbewerkte versproducten. De eerste producten van Jumbo Fijnproevers liggen in januari in de schappen bij alle Jumbo winkels.

Jumbo brengt deze lijn op de markt voor de echte culinaire fijnproevers, in aanvulling op haar basisassortiment. “Het zijn prachtige onbewerkte producten met superieure kwaliteit en smaak”, zegt Olaf de Boer, directeur Commercie.

“Jumbo bood voorheen diverse premium producten aan onder verschillende merken zoals Chefs Tip, Meat Lovers en Fishes. We kiezen er nu bewust voor om deze samen te brengen onder één label. Dit maakt de herkenning onder klanten groter. Als het een Fijnproevers product is, weten ze dat het gaat om hoogstaande, kwalitatieve en verse producten. We starten met vlees- en visproducten, maar sluiten niet uit dat we in een later stadium ook andere verscategorieën, zoals bijvoorbeeld AGF, gaan introduceren binnen deze premium lijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant