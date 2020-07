Jumbo ziet in eerste halfjaar 14 procent omzetgroei

VEGHEL – De consumentenomzet van Jumbo is in de eerste helft van 2020 met 634 miljoen euro toegenomen. Dat betekent een groei van 14 procent ten opzichte van 2019. De omzet van de supermarktketen komt daarmee uit om 5,1 miljard euro.

Jumbo dankt de aanzienlijke groei aan het winkelgedrag van consumenten tijdens de coronacrisis. Naast het kopen van meer dagelijkse boodschappen, is er ook veel winst behaald in online boodschappen doen. Voor het online bestellen is een omzetstijging te zien van bijna 50 procent. Frits van Eerd is te spreken over het handelen van Jumbo tijdens de afgelopen maanden: “Ondanks alle noodzakelijke maatregelen hebben we kosten noch moeite gespaard om boodschappen doen leuk, prettig en veilig te laten zijn. Ik ben erg trots op hoe we met z’n allen onze business in no-time hebben aangepast, ook online.”

La Place

De aanpassingen waarop Van Eerd op doelt hebben ook betrekking op de medewerkers van La Place. Zij zijn bijgesprongen om de voedselvoorziening in de supermarkten op peil te houden. Dat neemt niet weg dat de omzetderving die gemoeid ging met het sluiten van de restaurants aanzienlijk blijft. In het eerste halfjaar was de omzet van de formule 33 miljoen euro, in vergelijking met 82 miljoen in de eerste helft van 2019.

Sinds 1 juni zijn 30 vestigingen weer open. Daarnaast wordt er gewerkt aan een vernieuwd restaurantconcept, aangepast op de anderhalvemetersamenleving, zonder in te leveren op de nieuwste trends en ontwikkelingen. Volgens Van Eerd was dit een uitdaging. “We willen niet te veel inleveren op de typische gastbeleving van La Place met alle verschillende buffetten. Het is daarom een behoorlijke puzzel. Het uitgangspunt ‘Good Food Fast’ blijft in elk geval recht overeind: lekker, gezond en vers eten, met nog meer nadruk op snelheid en gemak.” De ceo verwacht in de loop van het tweede halfjaar het nieuwe concept helemaal rond te hebben.

De sluiting van de 23 vestigingen waarover onlangs bericht werd, hebben volgens Jumbo te maken met het niet goed kunnen invullen van het nieuwe concept. Factoren als beperkte bezoekersaantallen de komende tijd, ligging en omvang van de restaurants speelden hierbij een belangrijke rol. Jumbo is wel op zoek met andere geïnteresseerden naar alternatieve explotatiemogelijkheden voor deze locaties. Voor de 480 medewerkers van de restaurants wordt vervangende functies aangeboden bij overige La Place locaties en supermarkten.

Hema

Naast het moderniseren van de La Place formule wil Jumbo ook binnen de supermarktformule verder groeien. Zo verwachten zij dit jaar 25 nieuwe supermarkten te openen in Nederland en België, waarbij er extra aandacht wordt gestoken in de Jumbo City formule. Ook is het plan om alle supermarkten uit te rusten met huishoudelijke artikelen van Hema. Vanaf begin volgend jaar zullen alle Jumbo vestigingen beschikken over ‘eigen Hema schappen’.

Tot slot wil Jumbo online groter worden. Het digitale klantenprogramma Jumbo Extra’s is naar eigen zeggen enthousiast door klanten ontvangen. Met het programma kunnen klanten onder andere sparen voor gratis boodschappen en korting op uitjes. Ook wil de gele formule de Jumbo Foodcoach app verder voor consumenten beschikbaar maken.

Ook in het online boodschappen doen wil Jumbo verdere stappen maken. Zo zijn ze na het openen van de vijfde hub in Breda nog op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor online capaciteitsuitbreiding. Dit zou nog dit jaar veel nieuwe banen kunnen opleveren, waardoor het totaal aantal medewerkers van Jumbo uitkomst rond de 100.000.

Bron: Levensmiddelenkrant