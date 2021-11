Jumbo rolt bezorggebied uit in Overijssel en Flevoland

VEGHEL – Jumbo opent vandaag de 14e thuisbezorghub in Zwolle. Met de opening vergroot de formule zijn bezorgcapaciteit in de plaatsen als Zwolle, Hoogeveen, Lelystad, Emmeloord en Urk. Klanten in de regio krijgen meer keuze uit verschillende bezorgmomenten.

De klanten die bestellen via de Jumbo-website of app krijgen hun boodschappen geleverd vanaf de hub in Zwolle en niet meer via de winkels. De hub heeft een oppervlakte van 1300 m2 en wordt ingezet in het bezorggebied van Zwolle, Ommen, Balkburg, Dalfsen en Hasselt. Dit wordt de komende weken uitgebreid naar Meppel, Kampen, Raalte, Den Ham Vroomschoop en Westerhaar. De distributielocatie is naar verwachting halverwege 2022 volledig operationeel. De formule start met zo’n tien bussen en dit zal later in het jaar naar zestig bezorgbussen stijgen.

Toenemende vraag

Volgens Karel de Jong, directeur Supply Chain bij Jumbo is de nieuwe hub een reactie op de toenemende vraag naar online boodschappen voor zowel particulier als zakelijk. Hij zegt: “Met een bezorghub is de capaciteit nog beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen. Ook worden hierdoor minder kilometers gemaakt dan voorheen, wat een gunstig effect heeft op onze CO2-uitstoot. Uiteraard kunnen online klanten van Jumbo bij het bezorgen dezelfde goede service verwachten als die zij ontvangen vanuit de winkels.”

Bron: Levensmiddelenkrant