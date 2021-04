‘Frits van Eerd pakt zijn rol als grote speler op de markt’

Jumbo toont zich productieve samenwerkingspartij

(SPECIAL JUMBO 100 JAAR) LEIDSCHENDAM - Vraag René Roorda (algemeen directeur van het CBL) naar de samenwerking met Jumbo, en er klinkt niets dan lof. Over de groei en ontwikkeling van de retailer, de winnersmentaliteit van de familie Van Eerd én over de manier waarop Jumbo bijdraagt aan relevante thema’s.

“Een echte verenigingsman”, begint Roorda zijn omschrijving van Frits van Eerd. “We werken erg fijn en productief samen. Frits draagt inhoudelijk echt bij en pakt zijn rol als grote speler op de markt. Dat doet hij intern, maar zeker ook extern.” Met dat laatste doelt Roorda onder meer op de recente overleggen tussen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en landbouworganisaties. Hij licht toe: “Het gaat dan vaak om complexe en gevoelige materie. Frits wil daar altijd bij aanwezig zijn om onder de vlag van het CBL zijn bijdrage te leveren. Naast ‘ondernemen’ en ‘winnen’ is ‘samen’ een van de drie kernwaarden binnen Jumbo - het is mooi om te ervaren dat die waarde ook naar buiten toe uitgedragen wordt. Ook in andere actuele thema’s die spelen binnen onze branche, zoals duurzaamheid en gezondheid, mengt Jumbo zich graag.”

25 jaar

Roorda en Frits van Eerd gaan al even terug, vertelt de CBL-directeur: “We kennen elkaar zeker 25 jaar, we lopen immers allebei al een tijdje mee in de branche. In het afgelopen jaar, door corona natuurlijk een hectische periode, spraken we elkaar vaker dan ooit - minimaal één keer per maand. Overigens heb ik tevens geregeld contact met de andere directieleden van Jumbo, dat loopt ook altijd soepel.”

Opgeschud

Op de kernwaarde ‘ondernemen’ blinkt Jumbo eveneens duidelijk uit, meent Roorda: “Ze hebben een groei doorgemaakt waar je u tegen zegt. Daar hebben de andere retailers groot respect voor, merk ik. Jumbo heeft het supermarktlandschap echt opgeschud door die groei en de innovatiedrang. Kijk bijvoorbeeld naar hoe de formule is doorontwikkeld de laatste jaren, met de Foodmarkten en het aanbieden van maaltijden op de winkelvloer via de La Place-afdelingen. Ondanks die onstuimige groei is het wel echt een familiebedrijf gebleven; erg knap als je het mij vraagt.”

Jumbodagen

Het beeld van Jumbo als familiebedrijf wordt ook graag binnen de rest van de organisatie benadrukt, vertelt Roorda: “Met alle overnames de afgelopen jaren heeft de retailer veel nieuwe franchise-ondernemers en medewerkers gekregen. Zij worden allemaal naar Veghel gehaald op de zogenaamde Jumbodagen, die vinden regelmatig plaats. Dat zijn echt feestelijke dagen; medewerkers gaan door de ‘gele wasstraat’, worden persoonlijk ontvangen door de familie en door hen toegesproken in een grote zaal. De Jumbo Academy, een opleidingsprogramma dat medewerkers kunnen volgen om hogerop in de organisatie te komen, is een vast onderdeel van die dagen. Dat programma is gebaseerd op het CBL Opleidingenhuis, daarin werken we ook goed samen met Jumbo.”

Topsportmentaliteit

Dat de familie Van Eerd zo succesvol is, heeft volgens Roorda alles van doen met hun winnersspirit - de derde kernwaarde van Jumbo is niet voor niets ‘winnen’. De keuze van Jumbo om sponsorcontracten af te sluiten met topsportpartijen rijmt volledig met hoe Roorda de familie en het bedrijf kent: “Ze zijn altijd meer dan honderd procent geconcentreerd. Die topsportmentaliteit kenmerkt de familie.”

Bron: Levensmiddelenkrant