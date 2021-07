Jumbo vergroot bezorggebied in Limburg

VEGHEL – Jumbo opent in Maastricht haar twaalfde thuisbezorghub. Hiermee wordt de bezorgcapaciteit van de formule vergroot in de steden Maastricht, Heerlen, Geleen, Sittard, Landgraaf, Kerkrade en Roermond. Met de uitbreiding kunnen klanten kiezen uit verschillende bezorgmomenten.

De online bestellingen via Jumbo.com en de Jumbo app worden via het e-fulfilmentcenter in Den Bosch doorgestuurd naar de hub in Maastricht. Daarna worden de boodschappen rechtstreeks vanuit het center geleverd aan klanten, in plaats van via winkels. De nieuwe hub beslaat ongeveer 1300 m2 vloeroppervlakte en wordt vanaf vandaag ingezet in Limburg. Eind van het jaar zullen zo’n veertig bezorgbussen direct naar klanten in Limburg rijden om hun online bestelde boodschappen te bezorgen.

Toenemende vraag

“De nieuwe thuisbezorghub in Maastricht is een antwoord op de toenemende vraag naar online boodschappen doen. Steeds meer klanten, zowel particulier als zakelijk, ontdekken de voordelen van bezorging”, vertelt Karel de Jong, directeur supply chain bij Jumbo. “Om de boodschappen zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen bezorgen, opent Jumbo na Maastricht nog meer kleinere bezorglocaties voor haar online bestellingen. Met een centrale thuisbezorghub is de capaciteit nog beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen. Ook worden hierdoor minder kilometers gemaakt dan voorheen, wat een gunstig effect heeft op onze CO2-uitstoot,” vertelt De Jong.

Bron: Levensmiddelenkrant