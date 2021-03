Jumbo: ‘We houden pilot slimme winkelwagen bewust klein’

VEGHEL - Een winkelwagen die in de gaten houdt welke producten je erin legt en na afloop van het winkelen de kassa overslaan. Dat is waar Jumbo mee experimenteert. In de Foodmarkt in Veghel test de formule een zogenoemde slimme winkelwagen. “Technologie is daarbij niet zaligmakend, het gaat om de toepassing van die techniek”, vertelt Michiel Kienjet, concept developer bij Jumbo.

Kienjet en Thijs Kuin, projectleider bij Jumbo, zijn nauw betrokken bij de nieuwe pilot en vertellen in Levensmiddelenkrant over de slimme winkelwagen.



Waar komt het idee vandaan om in de technologie van een slimme winkelwagen te duiken?

Kienjet: “Bij Jumbo willen we boodschappen doen nog leuker en makkelijker maken. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om dat te doen en kijken we hoe technologie daarbij kan helpen. Het doel is winkelen zonder frictie. Dat betekent dat onze klanten zo makkelijk mogelijk kunnen winkelen, met zo min mogelijk handelingen. Onze klanten zijn al heel enthousiast over de zelfscanner en deze slimme winkelwagen is potentieel de volgende stap.”



In het buitenland zijn enkele formules jullie al voorgegaan. Hebben jullie contact met hen gehad? En welke lessen leren jullie uit hun innovaties?

Kuin: “We volgen natuurlijk altijd met veel belangstelling wat andere retailers doen, maar we hebben geen contact gehad. We willen op eigen kracht ontdekken hoe deze technologie voor Jumbo en haar klanten zo goed mogelijk kan werken.”

Kienjet: “We kijken bij deze pilot dus vooral naar onszelf en wat de waarde is voor klanten van Jumbo. Technologie is daarbij niet zaligmakend, het gaat om de toepassing van die techniek.”



Waarom is ervoor gekozen om deze winkelwagen te testen bij de Jumbo Foodmarkt in Veghel?

Kuin: “De intelligentie in de winkelwagen is vooraf uitvoerig getraind in een lab-setting op het hoofdkantoor. We hebben de winkelwagen geleerd om producten te herkennen door deze producten steeds opnieuw te scannen. Hoe vaker een product wordt gescand door de camera’s, hoe beter de herkenning. De volgende stap was het testen van deze camera’s in een winkelomgeving. De camera’s gedragen zich daar anders dan in een lab-setting en we wilden testen wat het effect daarvan zou zijn. De Jumbo Foodmarkt in Veghel is gekozen, omdat deze winkel is aangesloten op het hoofdkantoor en er dus een mooie verbinding tussen de ontwikkelaars en de winkel is.”



Wat is de toegevoegde waarde voor winkels in de toekomst om voor een slimme winkelwagen te kiezen?

Kienjet: “We testen dit in eerste instantie voor de klant. De aanname is dat winkelen met deze winkelwagen gemakkelijker wordt en dat klanten meer controle ervaren. Als dit winkelproces sneller wordt, is dat ook weer interessanter voor de winkel. Dat zijn we momenteel aan het testen, maar de resultaten zijn nog niet inzichtelijk.”



Met welke partij werken jullie samen om deze technologie toe te passen?

Kuin: “De slimme winkelwagen is een initiatief vanuit de Jumbo Tech Campus. Hier bekijken we continu hoe innovaties en technologie kunnen worden toegepast om de dienstverlening naar klanten te verbeteren. Voor dit project werkten we samen WalkOut, een Israëlische start-up.”



Wat is er allemaal mogelijk met het scherm op de winkelwagen?

Kuin: “Op dit moment toont het scherm de boodschappen die in de wagen liggen, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Denk daarbij aan een boodschappenlijst die je thuis al hebt gemaakt. Die opties hebben we voor nu buiten het experiment gelaten, omdat we echt eerst wilden kijken naar het gebruiksgemak voor klanten.”



Hoe reageert de wagen op veel wisselingen van producten, zoals eerst alle ingrediënten voor pasta in de wagen leggen en vervolgens alles verwisselen voor een rijstmaaltijd?

Kuin: “De inhoud van de kar wordt gescand en is in staat afzonderlijke producten te herkennen. De winkelwagen kan zelfs onderscheid maken tussen twee producten die op het eerste oog op elkaar lijken, maar toch verschillend zijn. We hebben dit succesvol getest met gepofte spelt en tarwe.

De wagen registreert wat erin wordt gelegd en wat eruit wordt gehaald. Als het product weer uit de winkelwagen wordt gehaald, verdwijnt dat ook weer van het boodschappenlijstje.”



Hoe zit het met het wegen van groenten en fruit?

Kuin: “De wagen zelf heeft geen weegschaal, dus daar ligt een uitdaging met losse groenten en fruit. Een oplossing ligt in de combinatie met de bestaande weegschalen. Klanten wegen hun groenten en fruit, krijgen een sticker met barcode en die wordt gescand door de winkelwagen. Voorverpakte groenten en fruit hebben wel een barcode en die kan direct worden gescand door de winkelwagen.”



De pilot loopt tot eind maart. Wat zijn daarna de stappen, mocht het zijn bevallen?

Kienjet: “De techniek is nu getest in de winkel door collega’s. De vervolgstap zou zijn om te leren begrijpen wat klanten ervan vinden. Er zijn veel mogelijkheden met deze slimme winkelwagen en we gaan nu bekijken welke elementen de meeste waarde hebben voor onze klanten. Het was bijvoorbeeld erg eenvoudig te betalen vanaf het scherm met een QR-code, kunnen we dat inzetten bij bestaande oplossingen? In dit vervolgonderzoek gaan we dus kijken hoe we oplossingen kunnen implementeren die we al hebben ingezet om boodschappen nog sneller en makkelijker te maken.”



Het meenemen van winkelwagens naar huis is bij veel supermarkten een probleem. Hoe zouden jullie dat met deze wagen aanpakken?

Kienjet: “Na dit experiment hebben we nog een aantal onbeantwoorde vragen. We hebben niet alles in één keer kunnen testen en hebben het experiment klein gehouden, zodat we konden kiezen wat we willen leren. Hoe we deze winkelwagen kunnen inpassen in het winkelproces, is iets dat we later oppakken.”



Hebben jullie ook een test gedaan met hoe de camera’s reageren op een hele wagen vol boodschappen? De weekboodschappen bijvoorbeeld?

Kuin: “De technologie zou in staat moeten zijn om producten te herkennen in een lege en volle wagen. Het algoritme is zo getraind. We zien wel dat het niet werkt met een grote boodschappentas met deze camera’s. Deze set-up lost het probleem van de boodschappentas nog niet op. Dat is ook een waardevolle les om in het vervolg mee te nemen.”

Bron: Levensmiddelenkrant