Jumbo zet Nederlandse telers en boeren in de schijnwerpers

VEGHEL – Producten van Nederlandse bodem worden vanaf 10 november bij Jumbo stapsgewijs onder de naam ‘van Dichtbij’ geïntroduceerd. Deze lijn speelt in op de groeiende vraag van klanten naar verse producten zoals eieren, groenten en fruit, vlees en zuivel uit Nederland.

Cees van Vliet, operationeel directeur van Jumbo: “Bij het inkopen van verse producten werken we bij Jumbo al jarenlang met het motto: van dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Ruim driekwart van ons aanbod binnen aardappelen, groenten en fruit, zuivel, vlees en eieren is al van Nederlandse oorsprong en we willen dat de komende tijd verder laten groeien.” De aandacht die Nederlandse boeren en telers schenken aan hun producten wordt met ‘van Dichtbij’ gevierd en zichtbaar gemaakt bij de klanten van Jumbo.

Tafelsessies

‘Van Dichtbij’ komt voort uit de reeks tafelsessies die de formule in de zomer organiseerde met boeren en telers. “Bij deze tafelsessies waren de relevante landbouworganisaties nauw betrokken in het kader van het door LTO Nederland geïnitieerde project ‘Waardecreatie in ketens’. Alle deelnemers spraken toen de wens uit om het Nederlandse product meer in de schijnwerpers te zetten”, laat de formule weten.

Borden

Om de Nederlandse boeren en telers nog beter in het zonnetje te zetten wordt bij toegewijde boeren en telers een bord geplaatst. Pluimveehouders Ruurd en Jesse Abma uit Groningen ontvingen het eerste bord. De familie levert sinds 2014 de Nieuwe Standaard Kip (NSK) bij de Veghelse formule. Vader en zoon bereiden zich momenteel voor op de overgang naar kip met het één ster Beter Leven Keurmerk. Jesse Abma zegt dat de samenwerking zekerheid brengt, waardoor het mogelijk is om te investeren in de toekomst. Daarnaast is het voor de supermarkt van belang: “Jumbo is op deze manier verzekerd van een constante toevoer kippenvlees van hoge kwaliteit.” Van Vliet: “Bovendien zetten we komende tijd in op de verdere verdieping van de relatie met onze boeren en telers om uitdagingen tijdig te signaleren en samen kansen te benutten.” Vanaf 10 november wordt ‘van Dichtbij’ geïntroduceerd in winkels, tv-commercials, Hallo Jumbo magazine en Jumbo.com/vandichtbij.

Bron: Levensmiddelenkrant