Jumbo’s Beter Leven-zuivelassortiment breidt verder uit

VEGHEL – Jumbo gaat samenwerken met een vaste groep van 20 melkveehouders. Zij zullen duurzamere en diervriendelijkere zuivel aan de formule leveren. Hiermee wordt het huismerk zuivelassortiment met 1 ster Beter Leven keurmerk verder uitgebreid.

Door de samenwerking aan te gaan met vast Nederlandse melkveehouders is het mogelijk om precies aan te wijzen waar de zuivel vandaan komt. Hiermee speelt de Brabantse supermarkt in op de groeiende vraag naar lekkere duurzame en diervriendelijke producten. Volgens Cees van Vliet, coo bij Jumbo, is de supermarkt al lange tijd bezig met verduurzaming van het versassortiment: “Maar we zien de noodzaak hierin te versnellen. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met onze boeren en telers. Door een lange termijn samenwerking met de melkveehouders aan te gaan, laten we bij Jumbo zien dat we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. De overgang naar duurzamere en diervriendelijkere zuivel vraagt immers om forse investeringen, die de Nederlandse melkveehouderij alleen kan door intensieve samenwerking en met garantie voor langdurige afname. We zijn er trots op dit te realiseren binnen de 1 ster Beter Leven zuivelketen”.

Aandacht voor alle dieren

De eerste zuivelproducten met 1 ster Beter Leven werden door Jumbo in 2019 op de markt gebracht. Met het keurmerk wordt integraal aandacht besteed aan natuur, biodiversiteit en het milieu. Ook worden fundamentele eisen gesteld voor een beter leven van álle dieren op en rondom het boerenerf. De melkveehouders krijgen een meerprijs voor de inspanningen die zij leveren op het gebied van dierenwelzijn en verduurzaming. Het nieuwe aanbod is vanaf juni verkrijgbaar in de winkels en zal bestaan uit onder andere magere, halfvolle en volle melk, karnemelk, en halfvolle, volle en magere yoghurt in verschillende verpakkingsformaten.

