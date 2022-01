Jurriaan Pouw nieuwe cfo Hema

AMSTERDAM – Hema kondigt aan dat Jurriaan Pouw per 1 april aanstaande Joost de Beijer opvolgt als cfo. De Beijer zal tegen het eind van die maand afscheid nemen van Hema.

Pouw komt van Jumbo, waar hij sinds 2018 eindverantwoordelijk e-commerce manager was. In die functie droeg hij bij aan de sterke groei en doorontwikkeling van e-commerce bij Jumbo. Daarvoor werkte hij in verschillende financiële rollen bij C1000 en Jumbo.

Strategische koers

Hema geeft aan dat de managementwisseling op een logisch moment komt, nu de keten weer financieel gezond is dankzij de nieuwe aandeelhouders. De nieuw uitgezette strategische koers focust op de kernmarkten Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, hierbinnen richt Hema zich op groei van de eigen onlinekanalen en winkels. Ook de rol en aandachtsgebieden van de cfo worden anders door deze nieuwe koers.

Buitengewone periode

De Beijer is ‘blij en dankbaar’ dat hij het bedrijf financieel door de enerverende jaren heeft mogen loodsen: “voor mij is het, nu Hema in rustiger vaarwater zit en de focus van de cfo-rol meer gericht is op de uitvoering van de strategie, een goed moment om een buitengewone periode af te ronden.” Hema’s ceo Saskia Egas Reparaz is De Beijer ‘zeer dankbaar’ voor ‘de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de herstructurering, verkoop van Hema en de transitie naar de nieuwe eigenaren’.

