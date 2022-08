Just Eat Takeaway start flitsbezorgdienst in Berlijn

BERLIJN / AMSTERDAM – Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, start een pilot met een flitsbezorgdienst vanuit een eigen darkstore in de Duitse hoofdstad. De test in Duitsland volgt op een succesvolle landelijke uitrol van een gelijkend model in Canada. Het moet volgens Just Eat Takeaway coo Andrew Kenny meer inzicht geven in de marktpotentie in Europa.