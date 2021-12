Samen is kerst leuker

Kerstcampagnes van supermarkten op rij

NIEUWVEEN – Nu Sinterklaas het land weer heeft verlaten, verschijnen de kerstcampagnes van verschillende supermarkten. Levensmiddelenkrant zet ze voor je op rij.

Albert Heijn

De Zaanse formule geeft dit jaar een nieuw figuur de hoofdrol in de kerstreclame. Harry de Hamster gaat op zoek naar zijn maatje en de nadruk wordt gelegd op samenzijn en gezelligheid. Uit het Kerstonderzoek 2021 kwam naar voren dat gourmetten niet meer de meest populaire manier van dineren is. Dit jaar staat het meergangendiner op nummer één. Naast een breed kerstassortiment zet de supermarkt in samenwerking met Resto VanHarte een online kerstevenement op, voor mensen die samen kerst willen vieren maar niet weten met wie.

Aldi

De discounter speelt ook in op de romantiek en de geborgenheid die bij de feestdagen hoort, maar op eigen manier. “Bij ons geen schattige diertjes of verloren zonen, we blijven bij het hart van Aldi, ons winkelwagentje”, vertelt de creative director Lode Schaeffer. Volgens de manager marketing campagnes, Luca Bade, wil de supermarkt het stigma weerleggen dat kwaliteit duur is. Bade: “Wij willen de mensen laten inzien dat een geslaagde avond tijdens de feestdagen niet afhankelijk is van hoeveel geld je eraan uitgeeft en dat genieten van een heerlijk diner voor iedereen toegankelijk is.”

Jumbo

Bij Jumbo heeft de kerstcommercial van dit jaar het motto: “Deze Kerst mogen we genieten van de kleine momenten en dromen van meer.” Ook wordt er even stilgestaan bij het honderdjarig bestaan. Colette Cloosterman-van Eerd, cco van Jumbo: “De feestdagen komen eraan en we sluiten bij Jumbo straks een uitzonderlijk jaar af. Voor ons had dit jaar een gouden randje en we hebben onze klanten op verschillende manieren verrast.” Daarnaast is de formule gestart met de “Gouden Hart”-kerstcampagne. Hierin roept ze klanten op om mensen met een hart van goud te nomineren, door in de winkel een Gouden Hart met naam en toelichting in de kerstboom te hangen. Aan de hand van deze verhalen worden mensen met een hart van goud uitgekozen, om persoonlijk een Gouden Harten verrassingspakket te overhandigen.

Plus

Ook dit jaar heeft Plus een emotionele kerstcommercial waarin het belang van behulpzaamheid wordt onderstreept. Volgens de supermarkt is het Buurtbord hét symbool van behulpzaamheid. Het “Buurtbord moedigt de onderlinge behulpzaamheid in de buurt aan en geeft vaak een interessante en verrassende inkijk in het leven van klanten”, is in het persbericht te lezen. Deze boodschap sluit aan bij de klantbelofte van Plus. Ook Plus zet een zoektocht op, naar de Buurtheld van het Jaar. Iemand die behulpzaam is en écht verschil maakt. De Buurtheld van het Jaar wint een thuisdiner voor zes personen.

Dirk

Door een slimme vergelijking legt Dirk in zijn kerstcommercial de nadruk op de lage prijzen. “Laat je inspireren door het uitgebreide kerstassortiment van Dirk en vier kerst op z'n lekkerst en voordeligst.” Daarnaast is het nu al mogelijk om online vlees en vis te bestellen en kunnen klanten een Dirk-tas om te vullen winnen door middel van een online zoektocht.

Bron: Levensmiddelenkrant