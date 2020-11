Kerstinzet AH: nieuwe artikelen en zondagbezorging

ZAANDAM – Kerstmis bij Albert Heijn staat dit jaar in het teken van spreiden. Vanuit een Zaandamse studio maakte ceo Marit van Egmond en hoofdredacteur Allerhande Joyce Bierman bekend waar AH rond de kerstdagen op inspeelt.

“We gaan ongetwijfeld weer enorme volumes verwerken. Daarom gaan we proberen de kerstdrukte zo veel mogelijk te spreiden”, vertelt Van Egmond. Dat komt op verschillende manieren naar voren: ten eerste met ruimere openingstijden voor 250 winkels. Vele zullen bijvoorbeeld tot 10 of 12 uur open zijn in de weken naar kerst. “We hebben daarvoor afspraken gemaakt met gemeentes, vervoerders en natuurlijk de winkels zelf.”

Daarnaast kunnen consumenten gedurende de hele decembermaand weer op zondag de boodschappen thuis laten bezorgen. De bezorgtijden worden niet verruimd en blijft tot uiterlijk 10 uur mogelijk. Van Egmond geeft aan dat online omzet dit jaar enorm is toegenomen: “De omzet bedraagt inmiddels al meer dan een miljard euro. En we blijven groeien, dus binnenkort hoop ik aan te kunnen kondigen waar we ons achtste distributiecentrum voor onlinebezorging gaan openen”.

Klassiek of avontuurlijk

Natuurlijk staat ook de december-Allerhande weer volledig in het teken van kerst. Dit jaar zijn er 80 verschillende gerechten te vinden, waarbij geprobeerd is om in te gaan op de huidige trends. “Gemak voert nog steeds de boventoon”, legt Van Egmond uit. “Maar we zien wel dat het in deze tijd iets langer mag duren om in de keuken te staan. Uit ons eigen onderzoek blijkt ook dat meer mensen dit jaar het plan hebben om met kerst flink uit te pakken. Wij willen hen daarin helpen.”

Speciaal voor deze doelgroep heeft de blauwe formule ‘Albert Heijn Culii’ geïntroduceerd. Dit zijn verpakkingen met verschillende producten en een recept, waarbij de consument een mooi uitziende en bijzondere maaltijd op een gemakkelijke manier op tafel kan zetten. Een voorbeeld hiervan is een zalmfilet met zeekraal en pistachenootjes. “Het ziet er heel goed uit en is op eenvouwidge wijze te bereiden”, aldus Van Egmond.

Ook staan in de Allerhande nog 80 andere gerechten waar de consument zich mee kan uitleven. Dit jaar zijn er veel gerechten te vinden die ‘klassiek zijn met een twist’. Bierman is blij met de 200-pagina tellende editie: “Dit jaar kunnen consumenten klassiek gaan voor een varkensrollade, maar ook eens de carpaccio-rollade uitproberen of voor nog iets avontuurlijkers gaan”.

Gerechtkaartjes

Naast de Allerhande zijn er 33 gerechten verder uitgelicht, die op kaartjes aan het begin van de winkel te vinden zijn. Daarop staat een gerecht en alle varianten van de producten die de consument nodig heeft om het product te maken. Hierbij kan er zelf gekozen worden in welke mate de consument ervoor kiest om zelf te bereiden of AH een handje helpt in de vorm van kant-en-klaar verpakkingen. De digitale gerechtkaartjes zijn ook in de app van AH of op allerhande.nl te vinden.

Mocht het koken en bakken voor consumenten écht niet lukken, is er deze kerst ook ‘Allerhande helpt’: een WhatsAppservice die advies geeft over het maken van de recepten.

Bron: Levensmiddelenkrant