Krachtenbundeling Nestlé en het Rode Kuis

(CORONANIEUWS) AMSTELVEEN– Nestlé hecht veel waarde aan haar verantwoordelijkheid nemen voor goede voeding. Daarom heeft de fabrikant de handen ineengeslagen met het Rode Kruis om de meest kwetsbaren in de samenleving te helpen in tijden van het coronavirus.

Nestlé heeft haar klanten ervan verzekert dat de productie de komende weken op hoge snelheid doorgaat, zodat ze kunnen voldoen aan de grote vraag. De afgelopen tijd is er in overleg met de klanten gezorgd voor een continue levering. “We bevinden ons in een onzekere periode, waar we dagelijks alle zeilen bijzetten om de juiste koers te blijven varen, voor onze medewerkers, de gemeenschappen waarin we ons begeven en Nederland als geheel. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend trots ben op hoe, specifiek in een periode als deze, de Nestlé waarden tot uiting komen via de toewijding van onze medewerkers.”, aldus Fabrice Favero, ceo Nestlé Nederland.



Schenkingen

De fabrikant is de afgelopen weken nauw betrokken geweest bij veel lokale initiatieven en heeft nu de samenwerking met het Rode Kruis opgezocht. Nestlé zorgt voor schenkingen in de vorm van producten en schenkingen die door medewerkers worden gedaan, verdubbelt het bedrijf tot een bedrag van 10.000 euro. Daarnaast kunnen medewerkers één keer per week vrijwilligerswerk doen voor het Rode Kruis.

