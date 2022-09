Leon Cuypers nieuwe coo Vion

BOXTEL – Internationaal vleesproducent Vion Business Unit Pork heeft Leon Cypers aangewezen als de nieuwe chief operating officer (coo) van de ‘pork’ divisie.

Cuypers bekleedt sinds 2015 verschillende leidinggevende functies binnen Vion in voorbereiding op zijn functie als coo. De ondernemend leider heeft een bewezen staat van dienst en inspireert met toekomstvisie en betrokkenheid.

“Ik ben trots op deze nieuwe functie en zie het als een uitdaging. De afdeling is gebouwd op een stevige fundering: een sterk team, moderne productiefaciliteiten en een heldere koers. Ik ben er van overtuigd dat we, ondanks de uitdagingen waar we als sector voor staan, samen een duurzame toekomst zullen creëren”, aldus Cypers.



Uitstekende opvolger

Ronald Lotgerink, ceo bij Vion is blij met de nieuwe aanstelling van Cuypers. “Leon heeft in diverse functies ruime ervaring opgedaan binnen Vion. Zijn huidige rol als Director Business Development voor onze Business Unit Pork maakt hem tot een uitstekende opvolger die de business en de processen goed kent. Ik ben blij hem te mogen verwelkomen als lid van ons Executive Committee.”



