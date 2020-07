Britse Lidl wil wekelijks vestiging openen

WIMBLEDON – De Britse tak van Lidl streeft ernaar om in 2020 nog 25 winkels te openen. Dit betekent dat er dit jaar elke week een nieuwe supermarkt haar deuren zal openen in Groot-Brittannië. Hiermee worden duizend nieuwe banen gecreëerd.

Voor de komende weken staan al vier openingen door heel Groot-Brittannië op de planning. Ook de afgelopen maanden opende al nieuwe locaties in Birmingham, Torquay en op verschillende plekken in Londen. Daarmee is de supermarktformule goed op weg om haar doel te behalen.

Lidl-familie

Algemeen directeur van Lidl Groot-Brittanië, Christian Härtnagel, is trots op de snelle groei. “Dit is een ode aan het continue harde werk van onze collega’s, waardoor het mogelijk is voor ons om door te gaan met onze uitbreidingsplannen, ondanks de uitdagende omstandigheden van de afgelopen maanden. Wij kijken er dan ook naar uit om meer medewerkers in onze Lidl-familie te verwelkomen de komende maanden.”

De aankondiging van de supermarktformule komt na de publicatie van een brochure over waar de budgetsupermarkt zich graag zou willen vestigen in de komende tijd. Onder deze locaties vallen plekken als Winchester, Didsbury en Cardiff, waar Lidl naar eigen zeggen nog ondervertegenwoordigd is.

Duizend

Ook voor de toekomst heeft Lidl grote plannen: met een budget van 1,3 miljard pond wil de supermarktketen nog eens honderd winkels in Groot-Brittanië openen de komende twee jaar. Dit zou betekenen dat er voor de Britten nog eens 4000 banen beschikbaar komen. Aan het eind van 2023 doelt Lidl op het hebben van duizend supermarkten bij onze westerburen.

Bron: Levensmiddelenkrant