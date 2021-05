Lidl start campagne over duurzaamheid voor een lage prijs

HUIZEN – Lidl komt met een grote duurzaamheidscampagne die zondag van start gaat. Het thema is dat de discounter spaarzaam omgaat met materialen en middelen. Hiermee laten ze zien dat duurzaamheid voor mens, dier en milieu, niet duur hoeft te zijn.

In de tv-commercial laat Lidl aan de hand van verschillende voorbeelden zien op wat voor manieren ze verspilling tegengaan en duurzaamheid bevorderen. In de reclame staat Teun (gespeeld door Thomas Acda) centraal. Hij verliest een tien euro briefje bij het afrekenen en tijdens zijn tocht om deze terug te vinden worden verschillende scenario’s getoond over de manieren waarop Lidl bijdraagt aan duurzaamheid.

Verschillende manieren

Het plasticgebruik in winkels wordt zo veel mogelijk verminderd. Dit doen ze middels producten zonder plastic aan te bieden en de verkoop van herbruikbare Lidl Green Bag. Daarnaast gaat Lidl voedselverspilling tegen door producten op de laatste dag van de houdbaarheidsdatum voor 25 of 50 cent te verkopen. In de commercial loopt Teun ook langs zonnepanelen en wordt getoond dat de discounter eigen energie opwekt en dat alle 438 filialen aardgasvrij zijn.

Zo min mogelijk verspilling

Verderop in de commercial wordt er gefocust op Lidl’s zuinigheid. Producten die overblijven gaan naar de Voedselbank en oud brood wordt gebruikt voor veevoer voor Kipsterkippen. De eieren van deze kippen worden dan ook als de meest duurzame eieren gelabeld, aldus de discounter. Met deze acties wordt niet alleen verspilling tegengegaan, er wordt ook bespaard op de prijzen van de producten.

De campagne is vanaf zondag enkele weken te zien en te horen op TV en radio, online platforms, huis-aan-huisfolders en krantadvertenties.

