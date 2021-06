Livekindly Collective neemt The Dutch Weed Burger over

AMSTERDAM – Livekindly Collective breidt zijn merkportfolio uit met een zesde plantaardig merk. The Dutch Weed Burger is vanaf heden onderdeel van het internationale collectief, en kan daarmee grote internationale stappen zetten.

Afgelopen jaar nam het collectief The Fry Family Food Co., LikeMeat, Oumph!, No Meat en Livekindly media over. Met de nieuwe toevoeging voegt de organisatie zeewier als een nieuwe proteïnebron toe aan hun portfolio. De teelt hiervan is een zeer duurzame manier van eiwitproductie, omdat er geen landbouwgrond en weinig zoetwater voor nodig is.

Inspireren

“We zijn ontzettend enthousiast om aan te sluiten bij de gedreven, ervaren en gepassioneerde leiders van Livekindly Collective. Zij gaan ons helpen om op te schalen en de eetcultuur wereldwijd te veranderen,” geeft Mark Kulsdom, ceo en oprichter van Dutch Weed Burger, aan. “Zeewier is een fantastische voedingsbron, met een hoge nutritionele waarde. Daarnaast heeft het de beroemde vijfde smaak, umami. We gebruiken verschillende zeewiersoorten en innovatieve texturen gemaakt van eiwitrijke bonen om mensen te inspireren om vaker plantaardig te kiezen. Ik kijk ernaar uit om met het collectief samen te werken. Grootschalige verandering in ons eetpatroon komt eraan, meer urgent dan ooit tevoren.”

Collectief

Het collectief van heritage- en startupmerken sloot onlangs een financieringsronde en heeft in de eerste twaalf maanden al 535 miljoen dollar aan groeikapitaal opgehaald. Dit maakt de organisatie naar eigen zeggen een van de top drie hoogst gefinancierde en snelst groeiende plantaardige voedingsbedrijven ter wereld. De overname zal The Dutch Weed Burger helpen om internationaal te groeien.

Bron: Levensmiddelenkrant