Local Heroes lanceert weekend-bezorgdienst voor heel Amsterdam

Eerder was de app alleen beschikbaar voor inwoners van de wijk Oud-West. Vanaf nu kunnen ook mensen uit Zuid, West, Centrum en Oost via Local Heroes lokale producten bestellen bij hun favoriete slager, bakker of groenteboer. Denk aan vers brood van de bakker in Zuid, biologische kaas van het kaaswinkeltje in het centrum of de bekende humus van de Ten Katemarkt in West. De producten worden op vrijdag en zaterdag thuisbezorgd op een tijdstip dat de klant zelf kan kiezen. Amsterdam-Noord volgt binnenkort.

Groter en breder aanbod

Maarten Coumans, initiatiefnemer van de start-up: "Onze klanten zijn erg blij met Local Heroes. Wel kregen we vaak de vraag of het ook mogelijk was om producten te bestellen bij ondernemers uit andere buurten. Juist bij deze winkeliers koop je minder snel, omdat je er vanwege de afstand minder vaak komt. Om aan deze vraag te voldoen, hebben we de app beschikbaar gemaakt voor iedereen en voor alle ondernemers in Amsterdam. Het aanbod wordt hiermee veel groter en breder dan voorheen. Vanaf de bank online bestellen en op een duurzame manier thuis laten bezorgen op het tijdstip dat de klant uit komt. Eenvoudiger dan dit wordt het niet”.