Maaltijdboxen vergelijken helpt besparen

AMSTERDAM - Steeds meer Nederlanders zijn de afgelopen jaren overstag gegaan en hebben een abonnement genomen op

een maaltijdbox.

Foodboxen.nl dook in de prijzen en berekende het totaalplaatje voor een gezin, bestaande uit vier personen. Wat zijn zij kwijt als ze veertig weken per jaar een maaltijdbox laten bezorgen met ieder drie gerechten? Foodboxen.nl vergeleek de maaltijdboxen van Dinnerly,

HelloFresh, Marley Spoon, Familiebox, Ekomenu, De Krat en Versh. Recentelijk becijferde het Nibud dat de minimale kosten

voor een avondmaaltijd per persoon rond de 2,25 euro liggen. Bij de maaltijdboxen ligt dat bedrag een stuk hoger, namelijk

5,16 euro. Foodboxen.nl berekende dat een gezin van vier personen gemiddeld 2477 euro kwijt is aan een maaltijdboxabonnement. Er

zijn uitschieters zoals 2798 euro bij Marley Spoon en 2094 euro bij Versh. Door goed te vergelijken kunnen kosten worden bespaard,

aldus Foodboxen.nl. Zo zou regelmatig switchen kunnen helpen, vanwege de welkomstkortingen die de aanbieders hebben.

Daarnaast kan het afnemen van meer maaltijden per week ook de kosten drukken en ten slotte is het pauzeren van het abonnement

ook een manier.

Bron: Levensmiddelenkrant