Maaslander gaat over naar vegetarisch

HUIZEN – Het volledige assortiment van Maaslander bestaat vanaf deze week uit vegetarisch producten. Daarnaast introduceren ze gelijktijdig, als eerste in kaascategorie, ook volledige recyclebare verpakkingen.

“Binnen zuivel, en daarmee ook kaas, is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Maaslander wil hierin een voortrekkersrol vervullen”, vertelt marketing manager Rachel Aalbers. “Zo houden we in onze productieketen rekening met dierenwelzijn en willen we onze impact op het milieu tot een minimum beperken. Met deze lancering hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt.”

Met de vernieuwing wil Maaslander laten zien dat ‘geel’ en ‘groen’ perfect samen gaan. Om de kaas volledig vegetarisch te maken, is het dierlijk stremsel vervangen door microbieel stremsel. Daarnaast is er in de verpakking 23 procent minder plastic per kilo kaas gebruikt, door dunnere folie te gebruiken. De gebruikte verpakkingen kunnen vervolgens gebruikt worden om producten als shampooflessen en bloempotten van te maken.

Klimaatneutraal

Ook voor de toekomst wil Maaslander verdere stappen nemen. Aalbers: “We hebben een stip op de horizon gezet om in 2036 onze consumenten te laten genieten van 100 procent klimaatneutrale kaas. Hierbij blijven we trouw aan onze missie: Maaslander blijft de nummer één als het gaat om smaak.”

Bron: Levensmiddelenkrant