Spar express: ‘Twee winkels per week openen vraagt om een andere aanpak’

Erwin Jansen spreekt over de verantwoordelijkheden en kansen als manager van de Spar express-formule bij tankstations

WAALWIJK - Door heel Nederland zijn inmiddels meer dan 190 Spar express-supermarkten te vinden bij tankstations. Erwin Jansen, manager operations van deze formule, bespreekt met Out.of.Home Shops de sleutel tot dit succes.

Is er sinds je aanstelling meer focus geweest op dit concept?

“In zekere zin wel. Vanaf begin 2018 hebben we wekelijks twee winkels geopend. We zijn een proces ingegaan waarbij we het format verder ontwikkelden, bouwden en operationeel maakten. Daarvoor heb je focus nodig. Er zijn heel veel collega’s bij betrokken geweest en dat hebben we met elkaar gedaan. Want het is niet zo dat we alleen maar energie hebben gestoken in de express-formule. Ondertussen is de doorontwikkeling van de Spar formats city, city small en buurt 3.0 gewoon verdergegaan. Het mooie hiervan is dat de verschillende formats van elkaar konden leren. Of het nu gaat om concepten die aanslaan bij consumenten of processen om winkels om te bouwen, het zet alles in een hogere versnelling.”

Is er daardoor veel veranderd?

“De manier van werken en aansturen moest echt anders dan we tot een aantal jaren terug gewend waren. Dat heeft enerzijds met de snelheid van de uitrol te maken, maar ook met de vorm van samenwerken met EG Group, de eigenaren van de tankstations waar we mee samenwerken. Bijna tweehonderd winkels bouwen van start tot finish met een hoge frequentie van twee per week, dat vraagt om een strakke regie. Ik geloof in de LEAN-filosofie: efficiënt werken en zoveel mogelijk ‘verspilling’ uit processen halen. Dat is met zo’n uitrol ook noodzakelijk. Zo’n LEAN-aanpak was niet iets wat Spar dagelijks deed. Een nieuwe manier van werken roept, zoals zo veel veranderingen, ook weerstand op. Als je processen dan gaat uitschrijven om ze efficiënter te maken, lijkt het in eerste instantie een beetje bureaucratisch. Maar het resultaat is dat je meer tijd creëert door het proces doeltreffender te laten verlopen. Als mensen dát gaan zien, wordt het vanzelf omarmd en gaat het voor je werken.”

Hoe is het mogelijk om over zo’n lange tijd gestaag te blijven groeien?

“Wij werken samen met EG Group, een franchiser met bijna 200 winkels. Dat vraagt om een andere werkwijze dan we gewend zijn, qua basisstructuren, besluitvorming en aansturing. Waar Spar met haar ondernemers graag input van de ondernemer wil, worden besluiten in een filiaalgestuurde organisatie op hoger managementniveau genomen en zijn er hele duidelijke communicatie en instructies nodig. De groei heeft alles te maken met de overnames die EG Group heeft gedaan. Bijna alle locaties van EG zijn nu Spar.

Letten jullie ook op bepaalde factoren bij het kiezen van een supermarktlocatie?

“Dat ligt in handen van EG Group. Zij zijn eigenaar van de locaties en kijken naar mogelijke nieuwe locaties. Bij de jaarlijkse veiling van tankstations kijken zij waar uitbreidingsmogelijkheden zijn. Vervolgens kijken we samen hoe we die dan invullen.”

Sinds kort heeft Spar een meerderheidsbelang van The Tosti Club. Toch is er voorlopig geen uitrol hiervan naar Spar expressformules. Waarom niet?

“Het doel van de overname is om eerst The Tosti Club in de Spar-organisatie te integreren en daarvan te leren. Daarnaast heeft EG een eigen bakeryconcept - GoFresh - met een breder aanbod dan The Tosti Club. We zullen dan ook gaan kijken naar een samenwerking op conceptintegratieniveau als ook op assortimentsniveau.”

Zijn er nog verdere groeimogelijkheden voor Spar Express?

“De ambitie van Spar express is: de nummer één gemakswinkel zijn voor de consument onderweg. Spar express is de winkel voor dagelijks gemak, waar je ook kunt tanken. Dagelijks gemak staat dan niet alleen nog voor food, maar voor een veel breder kader aan behoeften die we gaan invullen voor de consument. Foodservice zal de komende jaren nog belangrijker worden en daarmee een plek krijgen. Daarnaast zullen diverse services een grotere rol gaan spelen in het format. De locaties verwaarden met het oog op een toekomst waarin brandstof een steeds minder grote rol gaat spelen, zal zorgen voor ander aanbod waar we naadloos op gaan aansluiten.”

Zorgen de coronamaatregelen nog voor extra uitdagingen?

“Corona heeft juist geholpen om de gemakswinkel van de buurt bij een tankstation sneller op de kaart te zetten. We zien dat met name de kleine winkels in de dorpen en steden het erg goed doen, ondanks, of misschien wel juist dóór corona. Consumenten zoeken een winkel dichtbij, dat is Spar. Ze zoeken een veilige winkel waar niet te veel anderen op hetzelfde moment binnen zijn en waar het snel en makkelijk winkelen is. Dat is Spar express. Langs de snelweg was het iets anders, maar ook met eenzelfde soort effect. De horeca moest dicht en professionele chauffeurs, truckers, konden op nog maar weinig plaatsen een maaltijd genieten of kopen. Wel bij Spar express. We spelen daarmee heel nadrukkelijk in op de huidige tijd.”

Over de Spar express-formule

Jansen: “Spar express is een winkel voor dagelijks gemak. Klein, overzichtelijk en met nadruk op oplossingen en impuls. Het onderscheidt zich vooral door slimme keuzes; we willen de consument bedienen op meerdere missies. Zo biedt Spar express oplossingen voor nu en later. Wat ik daarmee bedoel is dat we producten hebben voor directe consumptie, maar ook voor thuis. Het verschilt per locatie waar we de nadruk op leggen. Natuurlijk hebben wij het bekende tankkanaalassortiment, dus energiedrinks en chocoladerepen zijn aanwezig in de winkel. Maar het is wel veel breder.”



“De winkel richt zich op al je dagelijkse behoeften, zoals ontbijt en lunch in de vorm van brood, beleg en yoghurtjes. Maar ook voor tussendoortjes, een kant-en-klare maaltijd of maaltijdcomponenten kunnen consumenten bij ons terecht. Bijvoorbeeld gehakt, een zakje gesneden groente en een sausmix: lekker snel en gezond. Ook op het gebied van non-food is de winkel breed georiënteerd, van tandenborstel tot wc-papier. Zo voeren we de zogenaamde essentials: producten die je gewoon nodig hebt om in je dagdagelijkse behoefte te voorzien. Daarin maken we een stretch naar echt boodschappen kunnen doen. Op weg naar huis hoef je dus niet meer naar de supermarkt, je komt ons tegen en kunt je dagelijkse boodschap bij Spar express doen. Daarnaast zijn er veel producten impulsgedreven. De consument besluit immers in de meeste gevallen pas onderweg dat ze wat willen hebben en komen in de winkel tot een echte keuze.” Daar waar de consument is willen we zijn.”

