Marcel Huizing overhandigt petitie ‘de tijd is rijp’

DEN HAAG – Marcel Huizing, algemeen directeur van Dirk van den Broek, heeft de petitie ‘de tijd is rijp’ aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën. In de petitie wordt gepleit voor een lager belastingtarief op verse groente en fruit, zodat deze voor meer mensen toegankelijk worden.

Volgens het CBS zijn de laatste jaren de prijzen van gezonder producten harder gestegen dan ongezonde producten. Hoewel verschillende instanties zich al jaren inzetten om de belasting te verlagen, heeft dit tot dusver geen resultaat opgeleverd. Supermarktketen Dirk van den Broek startte dit voorjaar een petitie om de belasting op groente en fruit van 9 procent naar 6 procent te verlagen, de actie werd gevoerd onder de hashtag #detijdisrijp

52.000 handtekeningen

De petitie werd ruim 52.000 keer ondertekend. Vandaag overhandigde Huizing de petitie officieel aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën. Marcel Huizing: “Veel Nederlanders zijn het met ons eens het BTW-tarief te hoog is en we samen in actie moeten komen. Daarom sta ik nu hier in Den Haag om aan de overheid te vragen de juiste keuzes te maken zodat iedereen in Nederland kan kiezen voor gezonde, verse producten en we de Nederlandse bevolking gezonder maken. De tijd is nu echt rijp.”

Gezond eten

Het belang van gezond eten wordt benadrukt door verschillende consumentenorganisaties, artsen en wetenschappers. Zij stellen dat de recente belastingverhoging averechts werkt, verse producten worden minder toegankelijk. De formule is zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben als supermarkt, maar benadrukken dat zij niet alleen een verandering teweeg kunnen brengen. Daarom pleiten zij voor een brede samenwerking met andere supermarkten, burgers, gezondheidsorganisaties, en met de politiek.

