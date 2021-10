Markt voor productabonnementen gaat flinke stijging tegemoet

‘S-HERTOGENBOSCH – De markt voor productabonnementen groeit volgens onderzoeksbureau Multiscope het komende jaar van € 1,4 naar € 2,4 miljard. Uit het onderzoek onder 3.500 Nederlanders genaamd Product Abonnementen blijkt dat Nederlanders het meest zijn geïnteresseerd in een abonnement op dranken en voeding.

Uit het onderzoek komt de verwachting naar voren dat er in 2022 1,9 miljoen productabonnementen bijkomen. Er zouden dan 2,4 miljoen nieuwe abonnementen afgesloten worden, maar ook een half miljoen worden opgezegd. Met de groei van het aantal abonnementen stijgt de markt met een waarde van € 1 miljard, waarmee de totale waarde van de markt op € 2,4 miljard komt.

Dranken en voeding

De grootste interesse van nieuwe abonnees gaat naar dranken zoals bier, wijn gedistilleerd, melk of frisdrank (7 procent). Deze worden gevolgd door maaltijdboxen en koffiebonen/pads en cups (beide 6 procent). Volgens het onderzoeksbureau is er veel interesse in productabonnementen van partijen die dat momenteel nog niet aanbieden. 34 procent zou graag kiezen voor lokale leveranciers zoals de plaatselijke bakker, groenteboer, slager, visboer of bloemist. Daarnaast is er ook interesse in periodieke leveringen van landelijke retailers zoals supermarktformules (37 procent) of drogisterijen (15 procent).

