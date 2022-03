Markteffect: 35 procent van de Nederlanders eet wekelijks vleesvervangers

EINDHOVEN – Onderzoeksbureau Markteffect heeft tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel het sentiment rondom vleesvervangers onderzocht. De actieweek liep van 7 tot en met 13 maart en zet zich om vlees- en zuivelconsumptie te verminderen.

Volgens het bureau wijst onderzoek uit dat vleesconsumptie blijft dalen. Eén op de drie Nederlanders geeft aan minder vlees te eten dan 12 maanden geleden. 44 procent van de Nederlanders eet dagelijks vlees of vis, in 2019 was dit nog 55 procent.

Dagelijkse kost

Het gebruik van vleesvervangers wordt voor veel Nederlanders steeds meer onderdeel van het gebruikelijke dieet. 36 procent van de ondervraagden eet één of meerderde keren per week vleesvervangers. Van de mensen die deze producten eten vindt 46 procent ze innovatief en vernieuwend, 40 procent vindt ze goed voor het milieu en 32 procent vindt vleesvervangers lekker. Onder ouderen valt de vleesvervanger minder in de smaak, slechts 24 procent van de 55-plussers geeft aan het lekker te vinden dit tegenover 43 procent van de jongeren van 18 tot 34 jaar.

Week Zonder Vlees & Zuivel

Meer dan de helft van de Nederlanders is bekend met de actieweek om minder vlees te eten. 9 procent van de Nederlanders geeft aan ook mee te doen met de Week Zonder Vlees & Zuivel. Van de deelnemers eet 97 procent geen vlees en 30 procent geen zuivel.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops