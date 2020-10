Mars lanceert nieuwe challenge in aanloop naar World Kindness Day

VEGHEL - In de aanloop naar World Kindness Day lanceert Mars een wereldwijde campagne - de #21DAYSKIND-uitdaging. Mars vraagt iedereen om 21 dagen lang één vriendelijke daad per dag te verrichten en zo de wereld een beetje vriendelijker te maken.

De wetenschap zegt dat het 21 dagen duurt om een nieuwe gewoonte te ontwikkelen. In aanloop naar World Kindness Day, die op 13 november plaatsvindt, wordt via de social mediakanalen van Mars de oproep gedaan om bijvoorbeeld een compliment te geven aan een vreemde, je favoriete boek aan iemand cadeau te doen of om degene die naast je zit een kopje koffie aan te bieden. Deelnemers aan de challenge kunnen hun goede daad delen met #21DAYSKIND. Mars wil op deze manier laten zien hoe een klein gebaar een grote impact kan hebben.

De actie sluit volgens Mars naadloos aan bij de filosofie van de fabrikant, een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat en erin gelooft dat de manier waarop we vandaag zakendoen, de wereld van morgen bepaalt. Met meer dan 115.00 Associates in 80 landen zet Mars zich in om bij te dragen aan een veilige, gezonde en duurzame wereld.

Bron: Levensmiddelenkrant