Meatless Farm breidt uit in Nederland

ALMERE – Meatless Farm heeft samen met Lovingly Made Ingredients een nieuwe Europese productiehub geopend in Almere. Hiermee kan het bedrijf de distributie naar retailers en restaurants sneller opschalen, het assortiment vergroten en de ontwikkeling van producten versnellen.

In de nieuwe hub worden zowel de producten van Meatless Farm als de getextureerde plantaardige eiwitten geproduceerd. De infrastructuur wordt gedeeld met de eerste vestiging die die specifiek voor plantaardige voeding werd opgezet door Van Loon Groep. De verwachting is dat de vraag naar plantaardige eiwitten in 2025 verzevenvoudigd is. Morten Toft Bech, oprichter van Meatless Farm: "De hoeveelheid alternatieve eiwitten die vorig jaar wereldwijd werd geconsumeerd, was ongeveer gelijk aan twee procent van de markt voor dierlijke eiwitten. De vraag naar plantaardige vleesvervangers stijgt en met deze stap staan we in een sterke positie om aan die vraag van onze partners in Europa te voldoen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops