Meatless Farm breidt uit met Aziatische borrelsnacks

AMSTERDAM – Meatless Farm brengt een nieuwe lijn plantaardige Aziatische borrelsnacks uit. Met deze nieuwe lancering kunnen horecaondernemers inspelen op groeiende vraag naar plantaardig eten.

De Engelse Meatless Farm wil ook Nederlandse consumenten laten proeven dat vegan eten net zo lekker, of lekkerder is dan producten met vlees. Dit is de allereerste plantaardige lijn aan varianten van Aziatische klassiekers volgens de producent. Ferry Kamp van Meatless Farm: “Vegan food is ongekend populair, consumenten maken steeds vaker de bewuste keuze voor plantaardig, maar op de borrelkaart blijft het ‘plantaardig alternatief’ nog achter. De groeiende groep flexitariërs zoekt vaak naar lekkere en originele snacks op de borrelplank. Met alleen een vegetarische bitterbal kom je er niet meer.”

Borrelsnacks

De bevroren snacks zijn snel te bereiden in de oven of frituur. Het vlees is vervangen door onder andere erwteneiwit, voor de smaak en structuur. De lijn bestaat uit Porkless Wontons, Duckless Spring Rolls, Porkless Gyoza’s en Samosa’s.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops