Medeoprichter De Boer Supermarkten Cornelia de Boer-Otten overleden

HOOGEVEEN – Cornelia de Boer-Otten, een van de oprichters van supermarktformule De Boer, is in haar woonplaats Hoogeveen overleden. Ze is 92 jaar geworden. Dat meldt RTV Drenthe.

De Boer trouwde in de jaren vijftig met Willem de Boer, wiens oom Evert de Boer met zijn kruidenierszaak in Hoogeveen aan de wieg stond van wat later een supermarktformule zou worden. De Boer-Otten werd directeur non-food van het bedrijf en staat ook te boek als de bedenker van de naam Mitra, de slijterij die in 1974 door De Boer Supermarkten werd opgericht. Mitra staat voor Minder Trammelant.

De familie trok zich vanaf 1987 terug uit het bedrijf en verkocht haar aandelen aan de bank. In 1997 fuseerde De Boer Supermarkten met Unigro en werd de formule Super de Boer geïntroduceerd. Uiteindelijk nam Jumbo deze formule weer over, in 2009. In 2012 verdween de laatste Super de Boer uit het straatbeeld.

De Boer-Otten overleed op 30 juni en is in besloten kring begraven.

Bron: rtvdrenthe.nl