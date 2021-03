Meer aandacht voor gescheiden afval in 2020

LEIDSCHENDAM – De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval voor recycling nam toe in 2020 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zegt het Afvalfonds Verpakkingen.

Het fonds concludeert dit op basis van de eerste, voorlopige cijfers van 2020. Zo zamelden we in 2019 356 kiloton glas in. Dit was 399 kiloton in 2020. Papier en karton steeg ook van 284 naar 358 kiloton. Plastic ging van 277 naar 317 kiloton. Tot slot leverden we in 2019 113 kiloton metaal in. Dat werd in 2020 120 kiloton. De inzameling van verpakkingen van papier en karton laten tot nu toe dus de grootste stijging zien.

Circulaire economie

Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: “We hebben allemaal de beelden gezien van files bij de milieustraat. Vanwege corona zijn we veel thuis aan het opruimen. Vanwege de sluiting van horeca en winkels, hadden we thuis ook veel meer verpakkingsafval. Dat zien we terug in de cijfers, er is meer afval gescheiden. Daar zijn we blij mee, want inzameling is de poort naar een circulaire economie.” Na inzameling worden de verpakkingen gerecycled tot grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen, aldus het afvalfonds.

Het afval is via scheiding door de consument en via nascheiding ingezameld.

Bron: Levensmiddelenkrant