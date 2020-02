'Meer bierverkoop Heineken wereldwijd'

AMSTERDAM - Heineken heeft in 2019 naar verwachting wereldwijd meer bier aan de man gebracht dan een jaar eerder. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de jaarcijfers, die Heineken woensdag voorbeurs publiceert. Veel aandacht zal uitgaan naar de vooruitzichten voor dit jaar, vooral omdat de bierverkopen in Azië onder druk staan als gevolg van het nieuwe coronavirus en de strengere aanpak van drankrijders in Vietnam.

Azië is een belangrijke markt voor Heineken. De volumegroei in de regio vorig jaar zal naar verwachting qua percentage dubbelcijferig zijn tot 3,2 miljard euro. Verder zal Heineken in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa 4,5 procent meer bier hebben verkocht, zo is de verwachting. De groei in Noord- en Zuid-Amerika is met 2,2 procent nog bescheidener.

In Europa, veruit de grootste markt voor Heineken, zal sprake zijn van een lichte krimp qua volumes, maar zal de omzet wel zijn gestegen tot 10,6 miljard euro. De regio is goed voor een derde van al het bier dan Heineken in de markt zet.

Meer bier

In totaal was Heineken naar schatting goed voor ruim 240 miljoen hectoliter bier in 2019, tegenover bijna 234 miljoen hectoliter een jaar eerder. De verwachting is dat Heineken ook de komende jaren fors meer bier in de markt zal weten te zetten.

De operationele winst stijgt volgens de analisten tot ruim 4 miljard euro, van 3,8 miljard euro. Onder de streep zal Heineken naar verwachting bijna 2,2 miljard euro overhouden, tegen 1,9 miljard een jaar eerder.

Bron: ANP