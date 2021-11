Meerderheid plastic verpakkingen in supermarkt niet recyclebaar

UTRECHT – Onderzoek van Natuur & Milieu wijst uit dat 65 procent van de supermarktverpakkingen niet of maar beperkt recyclebaar is. Er werden verpakking van zowel huis- als A-merken onderzocht van producten die mensen veel gebruiken in het dagelijks leven van de grootste supermarkten van Nederland.

Hoewel een groot percentage van de verpakkingen slecht recyclebaar is, is dat op te lossen voor de helft van deze verpakkingen met één of twee simpele aanpassingen in het ontwerp. De Tweede Kamer debatteert 18 november over het gebruik van grondstoffen en hier komt recycling ook aan bod. De organisatie gebruikt draagt het rapport aan als reden voor politici om strengere afspraken te maken met supermarkten en producenten.

Plastic Pact

Alle supermarkten in het onderzoek hebben de Plastic Pact ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt om zoveel mogelijk 100 procent recyclebare verpakkingen op de markt te brengen. “Maar al deze mooie woorden ten spijt, moeten we concluderen dat supermarkten en producenten als het erop aankomt marketing en gebruikersgemak toch vóór duurzaamheid laten gaan”, aldus Vierstra, programmamanager circulaire economie bij Natuur & Milieu.

Huismerken

Volgens het onderzoek scoren Jumbo en Ekoplaza in vergelijking met andere supermarkten het slechtst op het gebied van de recyclebaarheid van de plastic verpakkingen. Hier ligt het aantal verpakkingen dat niet te recyclen is hoger en is het moeilijker om verpakkingen aan te passen zodat ze wel hergebruikt kunnen worden. Op het gebied van de weggooi-instructie loopt Jumbo wel voorop, samen met Albert Heijn. Bij Ekoplaza en Lidl ontbreekt bij het overgrote deel van de verpakkingen een goede instructie.

Oproep

Natuur & Milieu doet een oproep aan de overheid voor een beleid waarin supermarkten en fabrikanten alleen maar verpakkingen gebruiken die goed recyclebaar zijn. “De kwaliteit van de plastics moet behouden blijven, anders is er geen sprake van effectieve recycling van grondstoffen”, aldus Vierstra. Herbruikbare verpakkingen kwamen in het onderzoek nauwelijks naar voren. Volgens de organisatie gebeurt er nu te weinig om het gebruik van herbruikbare verpakkingen gangbaar te maken.

Bron: Levensmiddelenkrant