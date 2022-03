Mentos Gum Hero’s hebben een nieuwe verpakking

Als marktleider de juiste stappen nemen; dat zal altijd de motivatie blijven bij Perfetti

[SPECIAL: DUURZAAMHEID] BREDA - Mentos’ meest populaire potje wordt in een nieuw, duurzamer jasje gestoken. Mentos Gum is nu beschikbaar in een duurzame pot van (90 procent) karton. Paul Cudok, productmanager van Mentos Gum, Michelle van den Bosch, senior brand manager voor Mentos Gum, en JanJaap Jansen, senior category manager voor Perfetti, vertellen over het vernieuwende karakter van Mentos Gum en de lancering van de nieuwste pot.

Volgens Van den Bosch zit productontwikkeling bij Perfetti in het bloed: “We hebben in 2006 de Mentos Gum in plastic pot op de markt gebracht. Dit was de eerste kauwgom in pot, het was een groot succes en dat is het nog steeds. De potten zijn momenteel het belangrijkste packtype en hier hebben we de grootste groei aan te danken. De afgelopen jaren hebben we verschillende introducties gedaan; nieuwe smaken in potten en pocketsize-formaten. Nu wordt de combinatie gemaakt van duurzaamheid en onze hero’s: Mentos Gum in een 90 procent kartonnen pot.” Om de kwaliteit van het product te behouden bestaat de overige 10 procent uit een laminatielaag. Door deze laag is de pot goed beschermd tegen externe omstandigheden.

Verder werkt het als een ‘gewoon’ Mentos-potje. De pot is iets hoger dan de plastic variant, er zit dan ook meer kauwgom in. De diameter blijft hetzelfde, een belangrijk gegeven volgens Cudok: “Dat betekent namelijk dat die nog steeds in de bekerhouder van de auto past. We weten dat mensen vaak een potje in de auto hebben staan; dezelfde diameter behouden was dus cruciaal.” De pot is duidelijk te herkennen als Mentos Gum, maar heeft wel een paperlook . “Het is een kwalitatieve pot die past bij het kwalitatieve karakter van onze kauwgom”, aldus Cudok. De kartonnen pot is beschikbaar in de herosmaken: Mentos Gum Pure Fresh Freshmint, Pure Fresh Aardbei, Mentos Gum White sweet mint en White green mint.

Perfetti van Melle

Jansen legt uit hoe groot Mentos kauwgom nou eigenlijk is: “Mentos Gum is marktleider in Nederland. Dit heeft er ook voor gezorgd dat we in staat zijn geweest om te blijven groeien tijdens de coronacrisis. Die positie is natuurlijk mooi, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Wij weten deze verantwoordelijkheid ook waar te maken, onder andere door deze groei te blijven voeden met de juiste innovaties en dit soort duurzame initiatieven. Eerder hebben we met de plastic pot een revolutie ontketend op de markt. De pot is eigenlijk een hele mooie logische stap om weer nieuwe groei te gaan realiseren. Met deze introductie spelen we in op de vraag naar minder plastic in het schap, zowel afkomstig van retailers als consumenten. Het is mooi om ook hier in de Benelux een voortrekkersrol te spelen.”

Retail

De kartonnen pot werd in week 6 geïntroduceerd en is te vinden naast de reguliere plastic potten in het schap. “De kartonnen potten vervangen de plastic potten niet. We bieden de consument een keuze”, vertelt Van den Bosch. Vanaf week 12 wordt de nieuwe pot groots ondersteund, zowel in media als op de winkelvloer. “We zullen op verschillende kanalen te zien zijn door middel van retailmedia op de winkelvloer. We zullen later in het jaar nog een media flight hebben. Er zal dus geen consument of shopper zijn die hier niet van heeft gehoord”, aldus Van den Bosch.

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen Perfetti. Van zonnepanelen tot gerecycled water, we passen duurzaamheid zeker toe in onze werkwijze. Dit zijn zaken waar we op de achtergrond erg hard mee bezig zijn, maar die we naar de buitenwereld iets te weinig benoemen. Daar maken we wel mooie stappen in”, vertelt Van den Bosch.

‘Yes to Fresh’

Naast de lancering van de nieuwe pot wordt ook de nieuwe merkpositionering van Mentos groots aangepakt. Van den Bosch: “We zijn de nieuwe positionering sinds vorig jaar aan het laden: ‘Yes to Fresh’. Hierbij gaat het erom dat Mentos staat voor fris, fun, energiek, actief en frisheid in zowel mentale als fysieke richtingen. Hier zullen we verder vorm aan geven met onze mediacampagne en branded-contentsamenwerkingen.” Verder wil de snoepfabrikant de focus leggen op het herstellen van de routine bij de consument met betrekking tot het segment kauwgom. “Het is nu een uitdaging om kauwgom weer terug in de dagelijkse routine van de consument te krijgen.” Jansen: “Ongeacht wat de markt doet blijven we investeren in innoveren om zo de groei te blijven aanjagen.

Dat zal altijd de motivatie blijven bij ons. Deze nieuwe introductie is daar onderdeel van en we gaan hier volle bak mee aan de slag!”

Bron: Levensmiddelenkrant

