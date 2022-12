Mercato lanceert Thriving Communities programma

Ceo hoopt op ‘Mercato-effect’

SAN DIEGO - E-commerceplatform Mercato gaat met Thriving Communities de toegang tot gezonde voeding in gemeenschappen met lage inkomens vergroten. Het werkt daarin samen met lokale overheden, particuliere financiers en non-profitorganisaties om meer lokale, onafhankelijke kruideniers op het e-groceryplatform te krijgen. Op deze manier kunnen de kruideniers hun voorraad digitaliseren, bezorging aanbieden en het gebruik van SNAP (een bijstandsprogramma van de overheid gericht op gezonde voeding voor mensen met een uitkering) online mogelijk te maken.

Mercato-oprichter en ceo Bobby Brannigan hoopt zo wat hij het ‘Mercato-effect’ noemt te creëren. Kruideniers gaan online en geven bewoners de toegang tot gezond, cultureel passend voedsel en kunnen hun publieke of private voedselsteun inwisselen. Dat moet banen creëren, de omzet verhogen en het geld binnen de lokale gemeenschap houden. Dat het effect heeft bewijst Gustave Rodriquez van Key Food Stadium in de New Yorkse wijk The Bronx. “Onze verkoop stijgt elke dag, vooral verse producten, en de technologie en service die Mercato biedt, stelt ons in staat om bestellingen naadloos uit te voeren en met dezelfde persoonlijke aandacht en zorg die onze klanten nodig hebben en verdienen. Het voelt geweldig om bewoners met lage inkomens in onze gemeenschap te voeden en te helpen.”

Bron: Levensmiddelenkrant

