Milieuorganisaties en MVN oneens met inzamelingsplan Afvalfonds

ZOETERMEER/UTRECHT – Zes milieuorganisaties en de vereniging Metalen Verpakkingen Nederland (MVN) geven aan dat ze geen vertrouwen hebben in het inzamelplan en de circulaire hubs van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Recycling Netwerk Benelux laat op hun website weten dat Natuur & Milieu, Plastic Soup Foundation, Stichting De Noordzee, Plastic Soup Surfer en Greenpeace geen vertrouwen hebben in het plan. Dit onder andere omdat het bedrijfsleven in de knoop zit doordat supermarkten blikjes niet willen verzamelen. Om deze reden moeten zij op zoek gaan worden naar locaties nabij winkels. Volgens Recycling Netwerk Benelux gaat de consument met huidige plan erop achteruit. Het zou namelijk betekenen dat zij verpakkingen op verschillende plekken moeten inleveren.

Consumentvriendelijk

Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk, voorziet grote problemen bij de realisatie van de doelen voor blik: “Een systeem waarbij het aantal inleverpunten nog lager is dan bij flesjes nu al het geval is, zal de zwerfafval- en recyclingdoelstellingen voor blikjes nooit halen. Het concept is ook allesbehalve consumentvriendelijk. De consument kan met zijn plastic statiegeldflessen terecht in alle supermarkten, maar wordt voor de blikjes naar een andere locatie gestuurd. Er is geen enkel ander land waar het statiegeldsysteem zo is ingericht. Het is dus een grote aanname dat consumenten hier zo maar in mee zullen stappen.” Jelmer Vierstra, van Natuur & Milieu reageert op de ‘circulaire hubs’: “Het idee voor ‘circulaire hubs’ klinkt heel aardig, maar het concept wordt op geen enkele manier uitgewerkt. Dit leest niet als een goed uitgewerkt plan voor de lange termijn, maar slechts als een slecht uitgewerkt excuus om blikjes uit de supermarkten te houden.”

Metalen Verpakkingen Nederland

MVN stelt dat zo’n 70 procent van drankblikjes wordt verkocht in één van de bijna 7000 supermarkten in Nederland, de 3.000 inzamelpunten van Afvalfonds zijn volgens hen te weinig. Zij pleiten voor een innameplicht van alle verkooppunten: “Dat betreft naast supermarkten o.a. ook kiosken, bioscopen en cafetaria’s.” Zij halen een onderzoek van CE Delft aan, waaruit blijkt dat minimaal 10.000 inzamelpunten met directe statiegeldteruggave beschikbaar zouden moeten zijn. De vereniging stelt dat de huidige inzamelsystemen binnen supermarkten moet worden uitgebreid en dat deze vanaf 31 december 2022 geactiveerd moet worden.

Innameplicht

In 2014 werd de innameplicht uit het Besluit Beheer Verpakkingen gehaald. Volgens de eerder genoemde milieuorganisaties kan een nieuw innamestelsel enkel de inzamel- en zwerfafvaldoelen waarmaken wanneer de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet de innameplicht voor verkooppunten opnieuw in de wet opneemt.

Reactie Afvalfonds Verpakkingen: "Met de aangekondigde aanpak, gebaseerd op onderzoek door EY-Parthenon en ervaringen in andere landen waar op dergelijke wijze wordt ingezameld, is het Afvalfonds ervan overtuigd dat deze doelstellingen zullen worden bereikt. Bovendien richt het systeem zich op circulariteit doordat de hubs ook geschikt gemaakt worden voor de inname van andere materiaalstromen zodat de consument in de toekomst op één punt meerdere zaken kan inleveren voor recycling en hergebruik. Te beginnen met locaties waar zowel blikjes als petflesjes met statiegeld kunnen worden ingeleverd. Hiermee wordt een systeem neergezet dat klaar is voor de toekomst, waarin terugwinning van grondstoffen nog belangrijker wordt."

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops