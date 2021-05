Monster energy verlaagt caloriegemiddelde van energycategorie

‘We groeien harder dan de categorie’

[SPECIAL REDUCTIE] HAARLEM - Het gaat goed met Monster Energy, dat onlangs weer nieuwe producten heeft gelanceerd, waaronder maar liefst vier suikervrije varianten. Het aanbod in het suikervrije assortiment groeit zo verder en de fabrikant speelt hiermee in op de vraag van zowel de consument als retailer naar een veelzijdig aanbod, ook zonder suiker.

“Het kan haast niet beter. Hoewel we niet in de hele markt zijn gelist, groeit Monster erg hard. Bijna drie keer harder dan de categorie en de concurrentie (Nielsen Total Food ytd W16-21)”, vertelt Thomas Van Rijmenam, businessmanager bij Monster Energy. “De consument is bereid om voor Monster naar een ander verkooppunt te gaan. De verkopen gaan dan ook door het dak heen. De consument waardeert duidelijk waar wij de afgelopen jaren op in hebben gezet: het bieden van keuze in smaak en calorieën. Een substantieel gedeelte van de groei komt uit ons suikervrije assortiment.”



Innovaties

Monster Energy zet in op groei op het gehele assortiment, met daarbij extra focus op suikervrije innovaties; vier van de vijf innovaties in 2021 zijn suikervrij. De energycategorie wordt door Monster Energy opgedeeld in vier verschillende segmenten (platforms): traditional (core), zero sugar (ultra), flavour (juiced) en performance . “Het bieden van keuze is een van de belangrijkste drijfveren van onze groei geweest. Er is niet één basis waar een aroma, smaakstof of kleurstof aan toegevoegd wordt. Al onze innovaties worden ontwikkeld als volledig zelfstandige drank.” Het Monster Energy-assortiment is dit jaar aangevuld met twee zero sugar-varianten: Monster Energy Mule (core) en Monster Energy Ultra Fiesta Mango (ultra). Echter wil de consument volgens Van Rijmenam ook keuze, vandaar een uitbreiding in het juicedplatform, met Monster Energy Monarch. Tot slot komt Monster Energy met een volledig nieuw platform: Reign Total Body Fuel. Een performance energydrink zonder suikers, waar BCAA’s en CoQ10 aan zijn toegevoegd die zorgen voor spierherstel en helpen om de energieprocessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook elektrolyten en cafeïne zitten in dit drankje. “Reign is helemaal gericht op sport en performance. De consument die gezond eet, veel sport en een smaakvol drankje zoekt, is bij Reign aan het juiste adres”, licht de business manager toe. Er zijn twee verschillende Reign-varianten gelanceerd: Reign Lemon Hdz en Reign Melon Mania.



Suikervrij

Vlak na de lancering van Monster Energy zijn de eerste varianten zonder suiker op de markt gebracht. Het ultraplatform is enkele jaren later gelanceerd en bestaat enkel uit suikervrije Monster Energy-drinks. “Consumenten willen kunnen kiezen tussen suiker en suikervrij. We hebben het breedste aanbod in suikervrije energydrinks en op dit moment is één derde van onze verkopen dan ook suikervrij (Nielsen Total Food ytd W16-21). Hierin zijn de nieuwste innovaties nog niet meegenomen. Ons suikervrije assortiment is zeer succesvol en we groeien hierbinnen harder dan de concurrent”, legt Van Rijmenam uit. De fabrikant is zich ervan bewust dat de inname van suiker een gevoelig onderwerp is. “Hierin nemen we echt onze verantwoordelijkheid. Niet iedereen kan of wil suiker drinken, maar wil wel graag een energydrink consumeren. Daarom is het des te belangrijker om keuze te bieden.” Dankzij deze focus op suikervrij, ligt de gewogen calorieinname van Monster Energy aanzienlijk onder het gemiddelde van de gehele energycategorie (Nielsen, NL Food incl. Food-Ecom MAT W52 2020). De fabrikant ziet dat retailers waar Monster Energy wél is gelist een lager caloriegemiddelde hebben in de energycategorie dan de klanten waar Monster Energy niet is gelist. “Dit resultaat hebben we bereikt met onze onderscheidende 500 ml blikken, we zien dan ook dat de oplossing in suikerreductie ligt in het bieden van keuze.”

Daarnaast focust Monster Energy zich op een bewuste inname van de consument, omdat het merk zich specifiek richt op een volwassen doelgroep: 18 - 35 jaar. “Al onze marketingcampagnes worden zorgvuldig getarget in deze doelgroep; we zijn heel zorgvuldig in met welke influencers we wel en niet samenwerken.”



Vaker suikervrij

Van Rijmenam vertelt dat uit eigen consumentenonderzoek blijkt dat de Monster Energy-consument veel vaker kiest voor een suikervrije variant, juist vanwege het grote aanbod en de fantastische smaak hierbinnen. Het is daarbij geen kleine groep die veel suikervrije drankjes koopt; meer dan de helft van de Monster Energy-consumenten kiest met enige regelmaat voor suikervrij. “Hierin lopen wij ver voor op onze concurrenten. Zoals eerder al genoemd is smaak een belangrijke factor in de ontwikkeling van onze innovaties. Daarnaast is het voor consumenten een van de belangrijkste drivers om een energydrink te kopen. We voelen ons dan ook gesterkt in het feit dat de consument ons suikervrije aanbod weet te waarderen op smaak.”

De komende maanden staan bij Monster in het teken van het ondersteunen van de innovaties, het lanceren van de kwartaalcampagnes en verder werken aan de plannen voor 2022. “De innovaties zijn net de markt opgegaan en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Daarnaast hebben we nog suikervrije innovaties in de pijpleiding, waarvan één gericht is op uitbreiding in het ultra-platform in een populaire smaak. Volgend jaar zitten we uiteraard eveneens niet stil en zullen we verder uitbreiden binnen het ultra- en het performance-assortiment. We hebben grote verwachtingen voor Reign dit jaar. De twee smaken zijn net gelanceerd en er staan sterke campagnes klaar om het merk te bouwen. We worden met open armen ontvangen in de fitnesswereld. We hebben dan ook al een aantal grote namen aan ons kunnen binden. We zijn 2021 zeer succesvol gestart en kijken met vertrouwen richting de rest van het jaar en de toekomst. Onze visie, plannen en innovaties delen we graag met onze klanten.”

Bron: Levensmiddelenkrant