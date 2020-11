Nederlandse bieren vallen in de prijzen

MÜNCHEN – Dit jaar deden er maar liefst 2.036 bieren uit 42 verschillende landen mee aan de jaarlijkse Beer Star awards. Zes Nederlandse bieren hebben hierbij hoge ogen gegooid en leverden vier gouden en twee zilveren prijzen op.

Al sinds 2004 worden de European Beer Star awards uitgereikt door de organisaties Private Brauereien Deutschland en Private Brauereien Bayern. Bieren vanuit de hele wereld kunnen meedoen en hoewel er dit jaar een divers deelnemersveld was, spant de editie van vorig jaar de kroon. Toen deden er 2.483 bieren uit 47 verschillende landen mee. Met winnaars uit 28 verschillende landen in 70 categorieën is 2020 wel het meest divers qua winnaars.

8 en 9 oktober werden alle bieren getest op ‘zintuigelijke kwaliteiten’ als kleur en helderheid, en op smaak. In de jury zat een rijke verzameling aan brouwers, biersommeliers, journalisten en enthousiastelingen van over heel de wereld, 72 in totaal. Per categorie werden er vervolgens drie prijzen uitgereikt; goud, zilver en brons. Op 11 november werden de winnaars digitaal gefeliciteerd, daaronder bevonden zich zes Nederlandse bieren van vijf verschillende brouwers. Lindeboom, De Koningshoeven, Beerze en Jopen sleepten alle vier een gouden prijs in de wacht. Grolsch won twee zilveren prijzen.

Lindeboom Bierbrouwerij

De Lindeboom Herfstbock won als beste donkere bock in Duitse stijl. Lindeboom verdiende eerder al in 2016 goud en zilver in 2019. Nu, in 2020 heeft Lindeboom Europees goud in handen. Een gouden bekroning in het 150-jarig bestaan van de Neerse Lindeboom familiebrouwerij. “Deze hoogste erkenning maakt ons meer dan blij”, zegt directeur Paul Joosten. “Een buitengewoon puike toekenning, juist omdat Lindeboom Bock gebrouwen is volgens een oorspronkelijke receptuur, met de ondergistende giststam van Lindeboom's bockbier uit de vorige eeuw.”

Bierbrouwerij de Koningshoeven

In de categorie blond ale in Belgische stijl won de La Trappe Blond van Bierbrouwerij de Koningshoeven de eerste prijs. Hoewel het niet de eerste prijs is, bleek De Koningshoeven er niet minder blij om. “Toen we hoorden dat we goud gewonnen hadden waren we dan ook weer blij verrast en trots”, vertelt Esther de Vilder, managing director De Koningshoeven. “La Trappe Blond is een toegankelijk fris bier met een constante kwaliteit, en dat blijkt nu gelukkig weer. Het vieren is in deze tijd wat lastig, maar gisteren is er op de brouwerij op bescheiden manier aandacht aan besteed. Elke medewerker heeft La Trappe Blond mee naar huis gekregen of thuis ontvangen om er daar nog op te proosten en van te genieten.”

Jopen

Met zijn Jopen NON IPA sleepte de Haarlemse brouwer de gouden plak binnen in de categorie non-alcoholisch hoppenbier. Op de 26e verjaardag van Jopen was het daarom dubbel feest. “De blonde fruitige craft bevat maar 0,3 procent alcohol, maar met het stevige bittertje mis je niets. Jopenbier is er - zonder zonden - vandoor gegaan met de gouden medaille”, zo vierde het bedrijf de winst op zijn website.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops