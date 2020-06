De Vegetarische Slager en Vegan Seastar vallen in de prijzen

STUTTGART – Twee Nederlandse bedrijven vallen in de prijzen bij de Vegan Food Award 2020 van PETA Duitsland. Het gaat om de ‘kip’ burger van De Vegetarische Slager en sashimi van Vegan Seastar.

De Duitse tak van PETA US, naar eigen zeggen de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld, maakte de winnaars bekend op 4 juni. Met zijn Naked Chickburger wint De Vegetarische Slager in de categorie ‘beste kipalternatief’. “Het ziet er niet alleen uit als kip, het smaakt ook zo”, zegt de organisatie over het product. De No Tuna Sashimi van Vegan Seastar bevalt ook; deze is benoemd tot ‘beste visalternatief’. De vereniging is enthousiast: “Het is maar goed dat de naam het duidelijk maakt, want op het eerste gezicht lijkt de No Tuna Sashimi precies op tonijn.”



Zeewier

Het merk Vegan Seastar is ontstaan uit een samenwerking tussen agentschap Vegan XL en restaurantketen Vegan Junk Food Bar, waar het in 2018 voor het eerst op de kaart stond. De plantaardige sashimi is gemaakt van onder andere tapiocazetmeel en glucose uit zeewier en wordt tegenwoordig verkocht bij Jumbo.



Bron: Levensmiddelenkrant