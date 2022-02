NZO stelt dat Week Zonder Vlees-organisatie verkeerde cijfers en informatie gebruikt

In Nederland waren in 2021 15.700 melkveebedrijven volgens NZO, 84 procent van hen laat de koeien buiten lopen. (Beeld: Albert Heijn)

'Consument onjuist geïnformeerd door organisatie Week Zonder Vlees'

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] DEN HAAG - “Het onderzoek dat de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel gebruikt ter ondersteuning van de & Zuivel-toevoeging is onjuist”, zegt dr. Stephan Peters van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Volgens hem worden consumenten hierdoor onjuist geïnformeerd.

Dit jaar heeft de organisatie achter de week zonder vlees voor het eerst zuivel toegevoegd aan de actieweek. Hiervoor is onderzoek gedaan door Blonk Consultants. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het laten staan van zuivel zal leiden tot een verkleining van de CO2-v-voetafdruk. De NZO geeft aan dat op het moment dat zuivel wordt vervangen door alternatieven met soortgelijke voedingswaardes, dit niet leidt tot een kleinere voetafdruk.

Beter voor klimaat?

“In het onderzoek worden uitspraken gedaan dat je 150 liter water en 121 kilometer autorijden bespaart als je een week lang geen vlees en zuivel eet. Met deze uitspraak wordt geen rekening gehouden met de vervangingen die je dan moet inzetten, anders heb je een halfleeg bord”, legt Peters uit. Hij vindt het ontoelaatbaar dat consumenten op het verkeerde been worden gezet met deze uitspraken. “De organisatie kiest ervoor de week zonder vlees en zuivel te onderbouwen met het argument dat het beter is voor het klimaat. Hiervoor gebruikt ze echter de verkeerde cijfers en informatie. Dat is een kwalijke zaak.”

Onvoldoende voedingswaardes

Daarnaast verlies je volgens Peters ook voedingsstoffen wanneer je geen vlees en zuivel eet. “De consument wordt niet alleen verkeerd geïnformeerd, ook raadt de organisatie een voedingspatroon aan dat onvoldoende voedingswaardes bevat. Hierdoor wordt de consument op het verkeerde been gezet. Wanneer zuivel en vlees eerlijk worden vervangen, komen hele andere cijfers naar voren. Uit het onderzoek van Blonk blijkt dat het rapport voor de onderzoekers te klein was om de vervangers mee te nemen in de berekening. In 2017 deden zij echter een onderzoek waaruit geconcludeerd kan worden dat het vervangen van zuivel op een gezonde manier niet bijdraagt aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk.” Peters haalt ook de Schijf van Vijf aan: “Zowel het Voedingscentrum als de Gezondheidsraad raden zuivel aan. Zuivelproducten worden geassocieerd met een lager risico op diabetes type 2 en colorectale kanker. Dit is niet het geval voor melkalternatieven.

Zuivel staat, mede om deze redenen, in de Schijf van Vijf. Het Voedingscentrum geeft wel een alternatief: soja die is verrijkt met calcium, eiwit en vitamine B12. Maar het blijft staan dat niet één geheel product zuivel kan vervangen.” Daarnaast stelt Peters dat er geen kwalitatieve alternatieven zijn voor producten als kaas en roomboter.

In dialoog

De NZO is in gesprek met zowel de organisatie van de week zonder vlees als Blonk Consultants. Hierover zegt Peters: “We hebben hen erop gewezen dat de informatie die zij geven onjuist is. Nu zijn we met zijn allen in dialoog hierover. Daar kan ik nog niet zoveel over kwijt, aangezien deze gesprekken nog gaande zijn.Daarnaast zijn wij nu onze eigen berekeningen aan het maken om onze uitspraken te ondersteunen.”

NZO

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigt de belangen van dertien leden. Deze leden verwerken melk tot een breed pakket zuivelproducten: van zuiveldranken, baby-& kindervoeding, kaas en desserts tot ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. De NZO wil de positie van haar leden versterken bij de productie en de afzet van zuivelproducten. De activiteiten van de NZO kunnen onderverdeeld worden in vier thema’s: Duurzaam, Voeding, Kwaliteit en Markt. Binnen deze thema’s heeft de NZO gezamenlijke standpunten. Daarnaast manifesteert de organisatie zich in Den Haag en Brussel.

