Nestlé beschermt personeel tegen coronavirus

AMSTELVEEN - Nestlé Nederland kondigt maatregelen aan om zijn personeel te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Zo stelt de voedingsmiddelenproducent zakelijke tripjes uit, of laat bijeenkomsten via andere communicatiemiddelen plaatsvinden. Medewerkers die in gebieden zijn geweest waar het virus reeds is geconstateerd, werken minimaal twee weken vanuit huis.