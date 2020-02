Nestlé introduceert ‘gouden’ KitKat

AMSTELVEEN – Nestlé brengt een nieuwe smaak KitKat op de markt. De KitKat Gold bestaat uit een combinatie van krokante wafels en melkchocolade, overgoten met witte chocolade en karamel.

De innovatie volgt op de succesvolle lancering van KitKat Ruby in 2018 en KitKat Green Tea Matcha in 2019. De nieuwe KitKat Gold is vanaf 17 februari verkrijgbaar bij Albert Heijn en AH to go. De weken daarop volgen ook andere supermarkten zoals Dirk, Jumbo en Plus. KitKat Gold werd in 2018 al in Australië en Nieuw-Zeeland als limited edition geïntroduceerd en is daar vanwege haar populariteit onlangs opgenomen in het vaste assortiment.

Innovatieve smaken

“We zijn heel blij met de introductie van KitKat Gold”, zegt Zeno van Heerwaarden, brand manager KitKat, Marketing Confectionery Nestlé Nederland. “Afgelopen jaren hebben we veel innovatieve en exclusieve smaken geïntroduceerd en mensen blijven op zoek naar nieuwe smaaksensaties. We willen de Nederlandse chocoladeliefhebber graag blij maken met een ‘Break in Style’.”