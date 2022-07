Nieuw ‘kijk, ruik en proef’-label op verpakkingen

Too Good To Go en fabrikanten bundelen krachten in strijd tegen verspilling

AMSTERDAM - Meerdere Nederlandse fabrikanten gaan op productverpakkingen een nieuw label voeren in de strijd tegen voedselverspilling. Met het label worden consumenten aangemoedigd eerst te kijken, ruiken en proeven voordat ze een product eventueel weggooien.

Het label ‘kijk, ruik, en proef – voor je verspilt’ wordt al langer met succes in twaalf Europese landen gebruikt en zal binnenkort ook op verpakkingen van producten van onder andere Unilever (Hellmann’s, Knorr, Unox, Calvé en Conimex), De Smaakspecialist, Bertolli en La Vache qui rit te zien zijn. Het nieuwe label vraagt mensen te vertrouwen op hun zintuigen. Zijn de textuur, geur en smaak ook na de THT-datum in orde? Dan kan het eten veilig geconsumeerd worden. De deelnemende fabrikanten hebben op het kantoor van Too Good To Go een belofte ondertekend waarmee ze zich committeren aan het terugdringen van voedselverspilling.

Verwarring houdbaarheidsdata

Wereldwijd wordt meer dan een derde van al het voedsel weggegooid. De consument is de grootste verspiller. Thuis is bovendien tien procent van de verspilling te herleiden naar een onjuiste interpretatie van de houdbaarheidstermen THT (tenminste houdbaar tot) en TGT (te gebruiken tot). Een op de tien Nederlanders denkt dat eten niet veilig te consumeren is na de THT-datum. Country manager Too Good To Go Geertje Zeegers: “Door ons blind te staren op de THT-datum wordt eten verspild dat nog veilig eetbaar én heel lekker is.”

Esther van Spronsen, marketing director foods bij Unilever: “We hebben als doel gesteld tegen 2025 voedselverspilling te halveren, vanaf de productie tot aan het supermarktschap. Door de toevoeging van het nieuwe logo op diverse verpakkingen hopen we verwarring rondom houdbaarheidsdata aan te pakken en voedselverspilling thuis te verminderen.”

Bron: Levensmiddelenkrant