Nieuw Sint omzetrecord supermarkten, groei minder hard

Kruidnoten populairst deze Sinterklaas: meer vraag en eerder

NIEUWVEEN – Supermarkten hebben opnieuw een recordomzet verwerkt in de week voor Sinterklaas. De omzet steeg met 3,2 procent ten opzichte van 2018 naar 778 miljoen euro, blijkt uit cijfers die Levensmiddelenkrant heeft opgevraagd bij het CBL. Traditioneel snoep doet het nog steeds het beste bij supermarkten.

Daarmee groeit de omzet iets minder hard dan de 5,4 procent een jaar eerder. Supermarkten haalden in 2017 een omzet van 715 miljoen en in 2018 754 miljoen euro.

Kerstperiode

Volgens het CBL is de Sinterklaasperiode een mooi begin van de decembermaand en geeft het vertrouwen voor de kerstperiode. Sinterklaaslekkernijen die nog steeds het beste verkopen zijn pepernoten en chocoladepepernoten, gevolgd door gevuld speculaas, speculaasbrokken en chocoladeletters. Ook smaakletters waren in trek, met smaken als Melk Stroopwafel, Melk Pecan Karamel Zeezout en Wit Kruidnoten. Nieuw is de Ruby chocolade (andere cacaoboon) maar dit is nog wel niche (dit zien we ook voor de Kerstlekkernijen). We verwachten een ontwikkeling naar kleinere porties (vanuit gezondheid, kleinere huishoudens en vergrijzing).

Albert Heijn laat in een reactie weten dat vooral de ‘klassieke’ producten populair blijven. “Kruidnoten, chocoladeletters (melk, puur, wit en hazelnoot) en amandelstaven. De kleine zakjes kruidnoten zijn een hardloper”, aldus woordvoerder Pauline van den Brandhof, die erop wijst dat verspilling niet aan de orde is. “Door onze logistieke systemen kunnen we landelijk op weekniveau, goed monitoren en voorspellen hoeveel we van elk product gaan verkopen. Zijn er dan toch producten over dan worden deze lokaal afgeprijsd. Sint verlaat morgen/weekend het land en dan gaan we de kerstsfeer in.”

Onlinesupermarkt

Picnic bespeurde dit jaar zelfs een trend. “We hebben een vliegende start gehad”, vertelt Claire Stam, category manager bij de onlinesupermarkt. “Het sinterklaasassortiment kwam veel vroeger op gang dan de afgelopen sinterklaasjaren voor Picnic. Week 36 ging het meteen al flink los met de verkopen. De categoriepenetratie (hoeveel mensen in procenten sinterklaasproducten kopen) was bijna twee keer zo hoog als afgelopen jaren in deze beginperiode. Dit verschil gold voor alle sinterklaasproducten, maar voornamelijk de kruidnoten. De absolute piek zit in de week dat sinterklaas in het land aankomt, maar consumenten zochten begin augustus al in de picnic app op ‘kruidnoten’ en ‘sinterklaas’. Dat was vorige jaren pas twee weken later.”

Stam laat weten succes te hebben gehad met de ‘gepersonaliseerde’ chocoladeletters. “We verkopen de chocoladeletters los, per letter. Dus als jij de L wilt hebben, kun je die gewoon bij ons bestellen. Bij andere online spelers krijg je een random letter, dat kan de S, maar ook de F zijn. Dit komt omdat de barcode op de letters allemaal hetzelfde zijn (A heeft dezelfde barcode als de letter S). Wij hebben bij alle letters de barcodes ‘overgestickerd’ met unieke codes, zodat we deze wel per letter kunnen verkopen.”

Kaasletter

De onlinesupermarkt had dit jaar een aantal ongebruikelijke extra’s voor de consument. “Het onderscheid brengen we aan door de bijzondere, vaak luxere artikelen. Leuke schoencadeautjes, een sinterklaasletter S van kaas en een worstenbroodje letter S, vers pepernotendeeg om je eigen pepernoten mee te maken, speculaas eierkoeken of een mooi, luxe amandeltaartje.”

Bron: Levensmiddelenkrant