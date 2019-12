'Nieuwe flagship store voor Côte d'Or'

BRUSSEL - Côte d'Or heeft een nieuwe flagship store geopend in het hart van de Belgische hoofdstad, zo meldt het Belgische vakblad Gondola.

De nieuwe winkel opende op 20 december haar deuren in de Guldenhoofdstraat, een zijstraatje van de Grote Markt in Brussel. Met de nieuwe locatie hoopt moederbedrijf Mondolez toeristen aan te spreken. In 2008 werd al een winkel van Côte d'Or geopend op de Zavel in Brussel, maar sloot in 2012 haar deuren weer wegens tegenvallende resultaten. In de nieuwe winkel kan de consument bekende Côte d'Or-klassiekers kopen, maar ook exclusieve cadeaukoffers. Deze zijn vanaf maart volgend jaar verkrijgbaar.

Bron: Gondola.be