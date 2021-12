Nieuwe leden welkom bij FrieslandCampina

AMERSFOORT – Tijdens de ledenraadsvergadering van 14 december jl. sprak zuivelcoöperatie FrieslandCampina uit mogelijkheden te zien voor toelating van nieuwe leden. Het ledenaannamebeleid zal in 2022 worden herzien en uitbreiding van het aantal leden-melkveebedrijven valt daar dus onder.

De zuivelcoöperatie wil haar schaalvergroting in melkverwerking in 2030 behouden, geeft ze aan in de ‘strategische routekaart’ ‘Koers op 2030’. De groei van bestaande leden-melkveebedrijven en toetreding van nieuwe leden waarborgt dat FrieslandCampina kan blijven investeren en een speler op de wereldmarkt blijft, aldus de coöperatie in een persbericht.

Ruimte voor groei

Voorzitter van FrieslandCampina Sybren Attema: “Om de melk van onze leden optimaal te kunnen verwerken en verwaarden komt er ruimte voor groei van bestaande leden-melkveebedrijven én voor de instroom van nieuwe leden. Groei en verdere verduurzaming binnen de onderneming en op het erf zullen ook in de toekomst hand in hand blijven gaan. Het komend jaar zullen we over duurzame groei, onder andere tijdens de evaluatie van het ledenaannamebeleid, met elkaar in gesprek gaan.”

Herbenoeming

Tijdens de vergadering werd tevens aangekondigd dat Wout Dekker zijn functie als lid van de raad van commissarissen per direct neerlegt en dat ceo Hein Schumacher met ingang van 1 januari 2022 voor een tweede termijn van vier jaar wordt herbenoemd.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops